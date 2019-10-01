Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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«Северный поток – 2» построен на 83%

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«Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2»

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«Северный поток — 2» построен на 83%

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«Северный поток - 2» построен на 83%

ТАСС11:25

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

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Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»

BaltNews.eeвчера в 02:30
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Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Газета.Ru вчера в 10:19
Политика

В Белоруссии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что согласование формулы Штайнмайера — это «значимый шаг в имплементации минских договорённостей и установлении мира на Украине».
RT на русском 17:08
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Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове

Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Происшествия

В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Музыка

Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова

Газета.Ru 07:42
Культура

Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

ТАСС 10:11
Политика

В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Гаджеты

Смартфон Redmi 8 заметили на официальном ресурсе Google

Анонс смартфона Redmi 8 ожидается в ближайшее время, однако уже сейчас устройство было замечено на сайте для разработчиков Google Play Console.
Anonsens 08:14
Армия и оружие

В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР

Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
RT на русском 19:11
Экономика

ТОРы Хабаровского края «плетутся в хвосте» ДФО

По сравнению с прошлым годом, субъект ДФО потерял более восьми сотен рабочих мест.
SM News 03:06
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Шоу-бизнес

ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским

Госавтоинспекция (ГАИ) проверит, нарушал ли актер Михаил Боярский правила дорожного движения (ПДД), сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД.
РБК 14:33
Общество

Самой популярной песней в России оказался украинский хит

Lenta.ru 08:25
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Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru 19:53
Шоу-бизнес

Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Гаджеты

Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4

UfacityNews.ru 15:01
Происшествия

Сотрудник СК умер в реанимации после нападения в Москве

Ранее в Москве у проходной здания СКР в Техническом переулке мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудника ведомства.
Газета.Ru 07:41
Политика

В Грузии зафиксировано рекордное снижение турпотока

В международных аэропортах в Тбилиси и Батуми зафиксировали рекордное сокращение пассажиропотока за последние 10 лет, сообщила Заместитель генерального менеджера управляющей аэропортами компании TAV-Georgia Теа Закарадзе сообщила, что в международных аэропортах в Тбилиси и Батуми зафиксировано рекордное сокращение пассажиропотока за последнее десятилетие.
Вестник Кавказа 13:55
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

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Кино

Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Общество

В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам

МИР 24 вчера в 06:50
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Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия 16:56
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Ростехнадзор выдал заключение по Фрунзенскому радиусу метро Петербурга

Ранее Nation News сообщал, что в Петербурге состоялось открытие трёх новых станций Фрунзенского радиуса.
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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 29 сентября в 19:28
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Минпромторг выбрал другого разработчика нового самолета на замену Ан-2

Министерством промышленности и торговли был выбран новый создатель воздушного судна, которое должно будет заменить Ан-2.
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Прощание с Марком Захаровым началось в театре «Ленком»

В «Ленкоме» началось прощание с художественным руководителем театра Марком Захаровым, который скончался 28 сентября в возрасте 85 лет.
RT на русском 03:24
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Собчак прокомментировала слухи о денежных спорах с Первым каналом

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Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
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Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
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Американцы испытали водно-плазменный двигатель

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