Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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ИноСМИвчера в 18:01

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%

Комсомольская правдавчера в 14:52

«Северный поток – 2» построен на 83%

Известиявчера в 11:51

«Северный поток — 2» построен на 83%

RT на русскомвчера в 12:22

«Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:42

«Северный поток - 2» построен на 83%

ТАССвчера в 11:25

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новостивчера в 11:13
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Наука

В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок

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В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
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Генпрокуратура Украины изучает массовую выдачу иностранных паспортов

Генеральная прокуратура Украины расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны.
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Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ

Газета.Ru вчера в 15:33
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Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
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Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
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В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
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Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
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«Сименс» и «Казаньоргсинтез» построят в Татарстане парогазовую электростанцию мощностью 250 МВт.
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Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
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Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети «Корчма Тарас Бульба»

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), комментируя публикацию разговора глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что жизнь его научила тому, что любой его разговор может быть опубликован.
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Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»

В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
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СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
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Путин снимет с должности главного инспектора МВД

Президент России Владимир Путин освободит от должностей ряд высших должностных лиц силовых органов.
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Елизавета II отказалась делать операцию

Врачи рекомендуют королеве как можно скорее провести операцию на ноге, однако монаршая особа отказывается от лечения.
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В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
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Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.
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Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу

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Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
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Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста

Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
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Ресторан «Армения» отсудил почти 250 тыс. руб. у оппозиционеров

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«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова

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NASA опубликовало записанные на Марсе загадочные звуки

Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
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Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
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Начались продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid

Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
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Авто

В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года

Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35
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