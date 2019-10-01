Энергетика
РИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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Наука
В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок
Ученые исследовали белок Dsup, который связан с устойчивостью тихоходки Ramazzottius varieornatus к радиации, и выяснили, что он образует «кокон» вокруг нитей ее ДНК.
N+1 05:51
Здоровье
В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.
Kazanfirst.ru вчера в 00:34
Политика
Генпрокуратура Украины изучает массовую выдачу иностранных паспортов
Генеральная прокуратура Украины расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны.
RT на русском 05:17
Политика
Захарова оценила создание «Балтик плюс» в ПАСЕ
Газета.Ru вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Недвижимость
В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.
Lenta.ru 09:34
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Экономика
Siemens построит в Татарстане электростанцию мощностью 250 МВт
«Сименс» и «Казаньоргсинтез» построят в Татарстане парогазовую электростанцию мощностью 250 МВт.
TatCenter 03:02
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети «Корчма Тарас Бульба»
Мосгорсуд смягчил на три месяца приговор основателю сети "Корма Тарас Бульба" Юрию Белойвану, ранее получившему 2 года колонии за неуплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:29
Политика
Путин прокомментировал возможность публикации его разговоров с Трампом
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), комментируя публикацию разговора глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что жизнь его научила тому, что любой его разговор может быть опубликован.
RT на русском 09:14
Политика
Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера»
В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».
Взгляд.ру 08:01
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Политика
Путин снимет с должности главного инспектора МВД
Президент России Владимир Путин освободит от должностей ряд высших должностных лиц силовых органов.
РБК 09:00
Общество
Елизавета II отказалась делать операцию
Врачи рекомендуют королеве как можно скорее провести операцию на ноге, однако монаршая особа отказывается от лечения.
Комсомольская правда 08:03
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Происшествия
Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены
Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.
Газета.Ru 07:04
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Политика
Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.
RT на русском 09:05
Футбол
Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста
Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.
RT на русском 08:32
Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).
Sportbox.RU 07:43
Космос
NASA опубликовало записанные на Марсе загадочные звуки
Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.
Портал Поиск 10:36
Политика
Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Авто
Начались продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid
Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня вчера в 10:23
Авто
В США выставили на продажу отечественный грузовик ГАЗ-66 1983 года
Аукционный дом Bring a Trailer разместил объявление о продаже грузовика ГАЗ-66 1983 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 08:35