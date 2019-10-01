Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".

Наука В клетках человека нашли аналог белка радиационной защиты тихоходок Ученые исследовали белок Dsup, который связан с устойчивостью тихоходки Ramazzottius varieornatus к радиации, и выяснили, что он образует «кокон» вокруг нитей ее ДНК.

Здоровье В России отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак По всему миру срочно отзывают популярный препарат от изжоги «Ранитидин». Оказалось, что он способен вызвать онкологию.

Политика Генпрокуратура Украины изучает массовую выдачу иностранных паспортов Генеральная прокуратура Украины расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Общество Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма» Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

Недвижимость В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых.

Политика Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17 Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Экономика Siemens построит в Татарстане электростанцию мощностью 250 МВт «Сименс» и «Казаньоргсинтез» построят в Татарстане парогазовую электростанцию мощностью 250 МВт.

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети «Корчма Тарас Бульба» Мосгорсуд смягчил на три месяца приговор основателю сети "Корма Тарас Бульба" Юрию Белойвану, ранее получившему 2 года колонии за неуплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Путин прокомментировал возможность публикации его разговоров с Трампом Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), комментируя публикацию разговора глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что жизнь его научила тому, что любой его разговор может быть опубликован.

Политика Лаврова насторожила реакция Киева на подписание «формулы Штайнмайера» В Раде вовсе заявили, что Украина «ничего не подписывала» в Минске, однако пресс-служба полпреда Украины в Контактной группе Леонида Кучмы опубликовала копию письма представителю ОБСЕ Мартину Сайдику с согласием Киева на «формулу Штайнмайера».

Происшествия СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.

Политика Путин снимет с должности главного инспектора МВД Президент России Владимир Путин освободит от должностей ряд высших должностных лиц силовых органов.

Общество Елизавета II отказалась делать операцию Врачи рекомендуют королеве как можно скорее провести операцию на ноге, однако монаршая особа отказывается от лечения.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Происшествия Подозреваемые в убийстве полицейские из Саратовской области уволены Руководство ГУМВД по Саратовской области уволило двух полицейских, которые подозреваются в убийстве пьяного мужчины на территории кладбища, а также их непосредственных руководителей.

Шоу-бизнес Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.

Политика Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.

Футбол Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.

Футбол «Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова Напомним, что футболисты получили травмы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" (0:2).

Космос NASA опубликовало записанные на Марсе загадочные звуки Загадочные звуки, который записал посадочный модуль InSight опубликовало NASA.

Политика Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.

Авто Начались продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.