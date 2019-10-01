Энергетика

RT на русскомRT на русском«Северный поток — 2» построен на 83%

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 2042 км газопровода — 83% от его общей протяжённости», — сообщили в компании.
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«Северный поток – 2» построен на 83%

Известиявчера в 11:51

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%

Комсомольская правдавчера в 14:52

«Газпром» отчитался о завершении строительства 83% «Северного потока-2»

РБКвчера в 13:42

«Северный поток — 2» построен на 83%

RT на русскомвчера в 12:22

Weekendavisen (Дания): геополитическая головная боль Дании (Weekendavisen)

ИноСМИвчера в 18:01

«Северный поток - 2» построен на 83%

ТАССвчера в 11:25

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новостивчера в 11:13
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Газета.Ru вчера в 12:26
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Нева Спорт вчера в 06:44
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Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

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Газета.Ru вчера в 22:45
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Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
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Локомотив — Атлетико 0:2

RT на русском вчера в 16:53
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В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер»

Синоптики утверждают — это ураган "Мортимер". Ранее он прошелся по Западной и Центральной Европе.
Вести.Ru 00:18
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Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
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Минтруд объявил об индексации пенсий с 1 января

Как сообщает Минтруд России, страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6%. Это выше уровня ожидаемой по итогам 2019 года инфляции (3,8%).
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RT на русском вчера в 17:59
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Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени.
РБК 01:00
Экономика

Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота

Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ 30 сентября в 11:50
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

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Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
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Неспособность Вашингтона увидеть в России величайшую опасность грозит господству Америки на мировой арене, заявил бывший военный стратег Пентагона, полковник ВВС в отставке Терри Томпсон.
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Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
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«Бавария» забила семь мячей «Тоттенхэму» в Лондоне

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Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян

По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.
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Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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