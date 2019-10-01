Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 09:54, Вашингтон
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