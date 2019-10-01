Энергетика
РИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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Футбол
«Локомотив» рассказал о травмах Жемалетдинова и Смолова
Sportbox.RU 07:43
Политика
Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах
Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».
РБК 07:51
Политика
Путин рассказал о тяжелом наследии, которое досталось Зеленскому
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие", ему предстоит решить многие задачи, прежде всего, разобраться с вопросом развития отношений Киева и Донбасса, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Российской энергетической неделе.
РИА Новости 09:18
Футбол
«Бенфика» разгромила «Зенит» в Юношеской лиге УЕФА, забив семь голов
«Зенит» потерпел разгромное поражение на своем поле от «Бенфики» во втором туре групповой стадии Юношеской лиги УЕФА.
Sport24.ru 08:59
Происшествия
Суд арестовал напавшего на сотрудника Следственного комитета в Москве
Накануне утром, 1 октября, Григорьев напал на полковника Владислава Капустина с ножом возле здания Следственного комитета в центре Москвы.
РБК 09:04
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 08:53
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru 30 сентября в 11:40
Гаджеты
Huawei закрыла лазейку для установки сервисов Google на Mate 30 Pro
В сети появилась информация о том, что данный работавший еще накануне метод обхода более не доступен — веб-сайт с приложением, позволявшим установить сервисы Google на Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro на данный момент не работает.
Ferra 05:14
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Общество
Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»
Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».
Lenta.ru 06:54
Наука
От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн
Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.
ТАСС вчера в 10:04
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика
Джонсон сравнил лидера британской оппозиции с генсеком ЦК КПСС
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиции Джереми Корбина с бывшим генсеком ЦК КПСС Константином Черненко.
РИА Новости 08:55
Экономика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Общество
На Россию надвигается ураган «Мортимер»
Национальная служба новостей вчера в 12:15
Футбол
Соболев заявил, что не собирается переходить в ЦСКА или «Зенит»
Нападающий Крыльев Советов Александр Соболев отказался от трансфера в московский ЦСКА или Зенит.
Советский спорт 07:41
Футбол
Хавбек «Баварии» вошел в историю Лиги чемпионов
Полузащитник "Баварии" Серж Гнабрим вошел в историю Лиги чемпионов как первый игрок, который смог забить четыре мяча во втором тайме, сообщает официальный сайт УЕФА.
Газета.Ru вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Спорт
Губерниев получил премию ТЭФИ как лучший спортивный комментатор года
Российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор».
Bookmaker-ratings.ru 08:25
Технологии
Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2
На портале госзакупок размещен документ, согласно которому, именно эта компания победила на открытом конкурсе в электронной форме.
Московский Комсомолец вчера в 02:16
Происшествия
Пропавшую в начале сентября Наталью Устинову нашли мертвой
36-летняя Наталья Устинова пропала 6 сентября.
Навигатор вчера в 07:24
Происшествия
В Брянской области родители вместе с друзьями изнасиловали ребенка
Мглинский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело об изнасиловании ребенка по предварительному сговору.
РИА Новости 07:30
Культура
Киргизия приняла извинения Малахова в «Прямом эфире»
Пресс-секретарь посольства Киргизии в Москве Гулбарчын Байымбетова признала извинения телеведущего в эфире корректными и грамотными, и киргизская общественность их принимает.
Телеканал 360° 08:34
Политика
Джонсон подтвердил планы осуществить Brexit 31 октября
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не допускать новой отсрочки Brexit и заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября, «что бы ни случилось».
Известия 08:46
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 30 сентября в 22:22