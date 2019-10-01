Энергетика
РИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК 08:34
Шоу-бизнес
Гела Месхи не пришел на праздник маленькой дочки от Екатерины Климовой
Совсем недавно Климова отметила день рождения сына Корнея, причем, на празднике присутствовал Игорь Петренко, её бывший муж.
7Дней.ру вчера в 03:00
Общество
В России выпустили уникальный «Доброшрифт», созданный детьми с ДЦП
Уникальный шрифт, созданный ребятами с детским церебральным параличом (ДЦП), выпустили в России ко Всемирному дню ДЦП, который отмечается каждую первую среду октября.
ТАСС 08:42
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 06:19
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного телефона Nokia 2720
Бюджетный мобильный телефон Nokia 2720 появился на рынке. В России официально стартовали продажи данного кнопочного устройства.
Территория новостей 10:02
Происшествия
Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском
В Брянской области родители вместе со своими друзьями изнасиловали своего ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Экономика
Средний ежедневный чек россиян составляет 558 рублей
По итогам прошедшей недели - с 23 по 29 сентября - средний ежедневный чек составил 558 рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные холдинга Ромир.
Vologda-poisk.ru 10:54
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Борис Джонсон пообещал направить ЕС предложения по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в течение нескольких дней правительство направит в Брюссель пакет предложений по изменению соглашения о Brexit, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 14:11
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Здоровье
Онкологи центра Блохина составили график увольнений
Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнений для того, чтобы дети, которых они начали лечить, смогли продолжить получать медицинскую помощь.
RT на русском 09:30
Культура
Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы
Регина Тодоренко получила ТЭФИ как лучшая ведущая утренней программы Стоит отметить, что на мероприятии Регина Тодоренко появилась без своего мужа Влада Топалова.
Вокруг ТВ 07:10
Политика
В Совфеде осудили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Говоря о вмешательстве во внутренние дела России, члены Совфеда имеют в виду призывы двух американских сенаторов к введению санкций против отдельных чиновников.
Газета.Ru 10:16
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета вчера в 23:32
Политика
Яценюк может вернуться в правительство Украины
Бывшего главу украинского правительства Яценюка рассматривают на должность первого вице-премьера в Кабинет министров нынешнего премьера Гончарука.
ИА Новороссия 07:02
Политика
Союз журналистов Москвы ответил на жалобу о побоях на курсах репортеров
Во вторник Павлов на своей странице в Facebook сообщил, что во время курсов «Бастион» подвергся «побоям и самым разнообразным издевательствам и унижениям».
РБК 09:44
Политика
«Слуга народа»: «Мы ведем переговоры по Донбассу только с Россией»
Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе только с Россией, поэтому любые заявления руководства республик не имеют никакого значения.
REGNUM 06:52
Происшествия
Саратовских полицейских подозревают в смертельном избиении мужчины
Предполагается, что полицейские во время патрулирования задержали пьяного мужчину, после чего между ними произошел конфликт.
REGNUM 05:11
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor 30 сентября в 22:32
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов снова подтвердил договоренность на интервью со звездой с одним из центральных телеканалов.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор основателю сети «Корчма Тарас Бульба»
Мосгорсуд смягчил на три месяца приговор основателю сети "Корма Тарас Бульба" Юрию Белойвану, ранее получившему 2 года колонии за неуплату налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:29
Экономика
Минэнерго рассчитывает на сохранение маршрута «Северного потока — 2»
Минэнерго России ожидает реализации «Северного потока — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения.
RT на русском 03:09
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Политика
Глава ФСИН России Корниенко ушел в отставку
Международный антикоррупционный портал 03:35