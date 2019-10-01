Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено на 83%

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Газовый бридж: каким «козырем» Дания собралась бить «Северный поток–2»

BaltNews.eeвчера в 02:30

«Северный поток – 2» построен на 83%

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ТАСС11:25

Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%

РИА Новости11:13

«Северный поток — 2» построен на 83%

RT на русском12:22

Судьба «Северного потока — 2» и новая эпоха соперничества между США и Россией (Daily Sabah, Турция) (Daily Sabah)

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