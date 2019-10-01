Энергетика
РИА НовостиГазопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
Газопровод "Северный поток — 2" построен на 83 процента, по дну Балтийского моря уложено 2042 километра газопровода, следует из сообщения "Газпрома".
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Шоу-бизнес
Светлану Ходченкову и Семена Слепакова застали за поцелуями в Эрмитаже
Комсомольская правда 08:35
Политика
Путин прилетел на саммит ЕАЭС в Ереване
Президент России Владимир Путин прилетел на самолете в столицу Армении – Ереван. Информацию об этом приводит РИА Новости.
Слово и Дело 07:06
Происшествия
В Москве столкнулись два трамвая, есть пострадавшие
Шесть человек пострадали при столкновении двух трамваев в Ростокинском проезде на востоке Москвы.
Вести.Ru 15:58
Политика
Партия Курца победила на выборах в Австрии
ТК Звезда 29 сентября в 15:00
Общество
Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото
Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Технологии
В США разработали систему GPS нового поколения
В США завершили разработку системы спутниковой связи GPS нового поколения под названием OCX, которой занималась компания Raytheon.
Профиль 16:52
Театры
В Ленкоме проходит прощание с Марком Захаровым
В театре "Ленком" 1 октября проходит прощание с режиссером Марком Захаровым.
Газета.Ru 03:26
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Экономика
Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян
По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.
Коммерсантъ 05:16
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Общество
Видео последствий урагана «Мортимер» в Петербурге появилось в Сети
Пользователи соцсетей публикуют видео с последствиями урагана "Мортимер" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:37
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
Lenta.ru 16:53
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Аталанту» в матче Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» в гостях обыграл итальянскую «Атланту» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
МК-Спорт 15:16
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Обо всем Сергей Лазарев рассказал Лере Кудрявцевой в рамках шоу «Секрет на миллион».
Gazeta.SPb 29 сентября в 12:59
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Футбол
Семак назвал инертной группу атаки «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему матч с «Локомотивом» вышел неудачным для его команды.
Нева Спорт 09:58
Авто
Стартовали продажи бюджетного «паркетника» Renault Kwid
Как и предполагалось, рестайлинговый Renault Kwid стал практически полной копией концепта City K-ZE, представленного весной этого года: на это указывают такой же передок (за исключением рисунка радиаторной решетки и еще ряда мелочей) и корма серийной модели.
Автоновости дня 10:23
Происшествия
Полицейский в США осуждена за убийство чернокожего соседа
В Далласе в штате Техас присяжные признали бывшую сотрудницу полиции виновной в убийстве соседа, сообщает телеканал NBC.
Взгляд.ру 14:55
Шоу-бизнес
Роман Эрики Герцег и Константина Меладзе прокомментировал инсайдер
Константин Меладзе является продюсером группы „ВИА Гра“, в которой поет Эрика Герцег уже шесть лет.
Газета Metro 11:02
Политика
США одобрили продажу Украине Javelin, узнали СМИ
Соединенные Штаты одобрили продажу Украине противотанковых комплексов Javelin, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Газета.Ru 15:48
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Напомним, что семья Юлии Началовой пока не дает никаких комментариев по поводу будущего фильма о певице.
StarHit.ru вчера в 11:40
Здоровье
Рекламу сладкого в России призвали ограничить
Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий, - цитирует главного внештатного специалиста, диетолога Минздрава РФ Виктора Тутельяна РИА Новости.
Ридус вчера в 02:08
Футбол
Покер Гнабри помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» добыла крупную победу над «Тоттенхэмом» в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
RT на русском 16:51
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском вчера в 03:38
Хоккей
Знарок: хочу, чтобы «Спартак» никогда не сдавался
Знаете, есть такое качество – никогда не сдаваться. Вот я хочу, чтобы у команды это качество тоже было.
Чемпионат 15:38
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13