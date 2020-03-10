Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаГазопровод «Сила Сибири» будет приостановлен в марте

Газопровод "Сила Сибири" будет приостановлен в мартеРуководство российской транснациональной энергетической компании "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной этого года.
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Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

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