Энергетика
Вестник КавказаГазопровод «Сила Сибири» будет приостановлен в марте
Газопровод "Сила Сибири" будет приостановлен в мартеРуководство российской транснациональной энергетической компании "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной этого года.
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