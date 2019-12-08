Энергетика

Красная веснаКрасная веснаГазопровод «Сила Сибири» стал угрозой для поставщиков СПГ в Китай

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С учетом роста собственной добычи газа Китаем, места для поставщиков сжиженного природного газа на рынке Поднебесной практически не останется. Читайте также: Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири» в прямом эфире На поставщиков СПГ приходится 3% импорта газа Китаем.
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РИА Новости00:00

Газопровод «Сила Сибири» стал угрозой для поставщиков СПГ в Китай

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