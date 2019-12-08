Энергетика
Красная веснаГазопровод «Сила Сибири» стал угрозой для поставщиков СПГ в Китай
С учетом роста собственной добычи газа Китаем, места для поставщиков сжиженного природного газа на рынке Поднебесной практически не останется. Читайте также: Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири» в прямом эфире На поставщиков СПГ приходится 3% импорта газа Китаем.
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Космос
Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие
Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Происшествия
Сын певицы Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын известной певицы Валерии 23-летний Арсений Шульгин попал в автокатастрофу под Петербургом.
Общество
Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили израильские истребители
Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Культура
Художник съел банан, проданный за 120 тысяч долларов
Вечером 7 декабря, в США американский художник грузинского происхождения съел работу "Комик" итальянского художника Маурицио Каттелана.
Политика
В Киеве накануне «нормандского» саммита началась акция оппозиции
Акция украинской оппозиции накануне саммита в "нормандском формате" началась на Майдане Независимости в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Единоборства
WBO обязала Энтони Джошуа биться с Усиком
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года
Самым высокооплачиваемым музыкантом мира стала американская певица Тейлор Свифт, заработавшая в 2019 году 185 млн долларов.
Политика
Адвокат Жукова спонсирует украинских карателей в Донбассе
Казалось бы, как юрист Новиков должен понимать, что действия ЗСУ-ВСУ в Донбассе — это именно преступления, а вовсе не «антитеррористическая операция»: под обстрелами гибнут не только взявшие в руки оружие, но и мирные жители, включая детей.
Спорт
Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира
Гаджеты
В Сети целиком показали убийцу MacBook Air от Redmi
Армия и оружие
МиГ-23 армии Хафтара сбит в районе Триполи
Сегодня в районе Триполи формирования Правительства Национального Согласия сбили истребитель МиГ-23 военно-воздушных сил Хафтара.
Политика
Мендель и Разумков уточнили «нормандские» планы Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский поднимет на встрече лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) в Париже три вопроса, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
Политика
В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России
Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
Общество
Голых женщин на картинах «одели» на выставке в российском городе
Организаторы выставки живописи и графики «АРТ Екатеринбург», проходящей в уральской столице, листами бумаги заклеили интимные части женских тел, изображенные на некоторых картинах.
Футбол
Главным тренером ФК «Оренбург» назначен Константин Емельянов
В футбольном клубе «Оренбург» назвали имя нового главного тренера. Им стал специалист из штаба Владимира Федотова — Константин Емельянов.
Происшествия
В Удмуртии подросток с ДЦП неделю умирал рядом с трупом матери
В Можге 13-летний мальчик с ДЦП скончался после того, как неделю провел рядом с телом умершей матери.
Футбол
Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Крыльями Советов»
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с принтом тигра приготовила «плов» из морковки
Анастасия Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором запечатлена в пижаме с принтом тигра.
Кино
Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман
В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Политика
Начались переговоры Путина и Лукашенко
В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
Политика
На Украине объявили о подготовке марша на Крым
Общество
Назван самый популярный алкогольный напиток россиян на Новый год
К Новому году россияне покупают больше пива, чем шампанского и вина, водка не вошла в тройку самых популярных новогодних напитков, следует из данных российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods.
Футбол
Министр спорта Колобков назвал фанатский протест неправильным
Министр спорта России Павел Колобков назвал фанатский протест против жестокости со стороны сотрудников правоохранительных органов неправильным.
Музыка
Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»
Певица София Ротару, выступая на фестивале «Песня года», заявила со сцены, что соскучилась по российской публике.
Политика
Минфин Украины посчитал саммит «четверки» важнее сотрудничества с МВФ
Встреча «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. «Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года.