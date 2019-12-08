Энергетика
Красная веснаГазопровод «Сила Сибири» стал угрозой для поставщиков СПГ в Китай
С учетом роста собственной добычи газа Китаем, места для поставщиков сжиженного природного газа на рынке Поднебесной практически не останется. Читайте также: Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири» в прямом эфире На поставщиков СПГ приходится 3% импорта газа Китаем.
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Происшествия
Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео
Политика
Стала известна продолжительность нормандского саммита
Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Происшествия
Подследственный тамбовский вице-губернатор погиб, упав из окна
Авто
Названо оптимальное время для прогрева зимой автомобиля
Названо оптимальное время для прогрева автомобиля зимой.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился в пятый раз
По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Происшествия
В Берёзовском стая собак напала на 11-летнего мальчика
Политика
Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане
Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
Гаджеты
Кулер Thermalright Frost Spirit оснащён двухсекционным радиатором
Изделие относится к башенному типу. Оно оснащено довольно массивным радиатором, который имеет двухсекционную конструкцию.
Технологии
Новейший инфракрасный радиометр для МКС создадут в России
Культура
Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч
Общество
Россияне назвали Жукова, Суворова и Шойгу героями Отечества всех эпох
Музыка
Радий Хабиров встретился с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком в Уфе
Накануне глава республики Радий Хабиров встретился в российским музыкантом, лидером группы «ДДТ» и народным артистом республики Юрием Шевчуком.
Политика
Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»
Французский источник Bloomberg указывает, что во время встречи Зеленский может расчитывать, что во время саммита президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут придерживаться единой позиции: на прошлой неделе стороны провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.
Общество
В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль
Спорт
Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020
Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Общество
В Хабаровске опровергли данные о вызове губернатора на допрос
Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опровергла данные о том, что его вызывали на допрос.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
Здоровье
В Волгоградской области увеличилось число заболевших ОРВИ детей
В начале этой недели специалисты регионального управления Роспотребнадзора озвучили привычные данные по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями.
Политика
Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне
Политика
«Северный поток-2» достроят раньше, чем США утвердят санкции
Американский сенат включил санкции против "Северного потока — 2" в законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, сообщает Bloomberg.
Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились
Переговоры в Сочи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко завершились.
Общество
Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»
Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
Здоровье
Даже проглоченная игла не так опасна: Дырку в кишечнике малыша «прожигает» модная игрушка – врач
Заместитель главного врача по хирургии детской городской клинической больницы № 9 Игорь Огарков в беседе с www.e1.ru напомнил об опасных магнитных шариках - игрушке красивой, но для ребёнка смертельно опасной в случае, если малыш проглотит детальки.