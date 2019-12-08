Энергетика

Красная веснаКрасная веснаГазопровод «Сила Сибири» стал угрозой для поставщиков СПГ в Китай

С учетом роста собственной добычи газа Китаем, места для поставщиков сжиженного природного газа на рынке Поднебесной практически не останется. Читайте также: Путин и Си Цзиньпин запустили «Силу Сибири» в прямом эфире На поставщиков СПГ приходится 3% импорта газа Китаем.
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Извержение вулкана в Новой Зеландии сняли на видео

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Стала известна продолжительность нормандского саммита

Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании

Несколько школ Благовещенска эвакуировали из-за поступивших по электронной почте сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщает УМВД по Амурской области.
РИА Новости вчера в 20:55
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News.ru 06 декабря в 23:58
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Названо оптимальное время для прогрева зимой автомобиля

Названо оптимальное время для прогрева автомобиля зимой.
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По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
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В Берёзовском стая собак напала на 11-летнего мальчика

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Экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции «Красные линии для Зеленского», участники которой вышли на майдан, чтобы огласить «красные линии», за которые не должна выходить Украина на саммите в «нормандском формате».
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Кулер Thermalright Frost Spirit оснащён двухсекционным радиатором

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Новейший инфракрасный радиометр для МКС создадут в России

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Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

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ТК Звезда вчера в 21:36
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Накануне глава республики Радий Хабиров встретился в российским музыкантом, лидером группы «ДДТ» и народным артистом республики Юрием Шевчуком.
ProUfu.ru 07 декабря в 02:25
Политика

Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»

Французский источник Bloomberg указывает, что во время встречи Зеленский может расчитывать, что во время саммита президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель будут придерживаться единой позиции: на прошлой неделе стороны провели встречу в Лондоне, во время которой в том числе обсудили координацию действий по Украине.
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Общество

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

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Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
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Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала опровергла данные о том, что его вызывали на допрос.
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В России готовятся ввести электронные договоры купли-продажи машин

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Число погибших при пожаре в Одессе выросло до 12

Lenta.ru 01:58
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Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс

Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».
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Здоровье

В Волгоградской области увеличилось число заболевших ОРВИ детей

В начале этой недели специалисты регионального управления Роспотребнадзора озвучили привычные данные по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями.
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Народные новости 07 декабря в 11:01
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Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
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Переговоры в Сочи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко завершились.
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Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
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