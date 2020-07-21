Газопровод «Турецкий поток» будет остановлен для ремонтных работ
Газопровод Турецкий поток, по которому осуществляются поставки газа из России в Турцию через Черное море, будет остановлен для проведения ремонта в период с 27 июля по 10 августа. Об этом сообщила компания Botas.В источнике
С чего всё началось
«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт
Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.
Интерфакс05:17
Подробнее о событии