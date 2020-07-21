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Газопровод «Турецкий поток» будет остановлен для ремонтных работ

Газопровод Турецкий поток, по которому осуществляются поставки газа из России в Турцию через Черное море, будет остановлен для проведения ремонта в период с 27 июля по 10 августа. Об этом сообщила компания Botas.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт

Морской газопровод из России в Турцию через Черное море скоро остановится на еще один ремонт - с 27 июля по 10 августа, сообщает турецкая компания Botas. Ранее этим летом "Турецкий поток" останавливался на плановое обслуживание с 23 по 29 июня.
Интерфакс05:17
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Аргументы и Факты

«Турецкий поток» остановится из-за двухнедельного ремонта

Аргументы и Факты07:52
Капитал страны

Турция остановила «Турецкий поток». Российский газ не нужен

Капитал страны10:04
Финансовая газета

«Турецкий поток» ждет еще один ремонт

Финансовая газета08:12
Lenta.ru

«Турецкий поток» закроют на второй за месяц ремонт

Lenta.ru12:28
ИА Красная Весна

«Турецкий поток» остановят для очередного ремонта

ИА Красная Весна07:15
Вестник Кавказа

«Турецкий поток» временно остановится с 27 июля

Вестник Кавказа05:34
Интерфакс

«Турецкий поток» скоро остановится на еще один ремонт

Интерфакс05:17
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Глава МВД Франции: Пожар в соборе Нанта начался не из-за поджога

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник перед депутатами Национального собрания, нижней палаты парламента, сообщил о том, что пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте мог начаться не из-за поджога.
Российская газета15:03

Принят закон о запрете публикации материалов об органах ФСБ без санкции руководства ведомства

Госдума приняла во вторник в третьем и окончательном чтении закон, не допускающий публикацию и распространение материалов об органах ФСБ без разрешения руководства ведомства.
Интерфакс07:47
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Уволилась изолировавшая медсестер в морге главврач ЦРБ в Башкирии

Неправомерно изолировавшая в морге медсестер, контактировавших с больным COVID-19, главврач центральной районной больницы Архангельского района в Башкирии уволилась, сообщили в минздраве региона 21 июля РИА Новости.
ИА Красная Весна16:01
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В Калининграде возбудили дело по статье о содействии терроризму

Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности в отношении российского гражданина, которого обвиняют в том, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГ* (запрещена в РФ), сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
РИА Новости14:16
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В Австрии повторно ввели обязательное ношение масок в супермаркетах

Власти Австрии приняли решение повторно ввести обязательное ношение масок в супермаркетах, банковских и почтовых отделениях для борьбы с распространением коронавируса, заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.
РИА Новости09:50
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ЧТПЗ и Загорский трубный завод объединятся в промышленную группу

Группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией, сообщила глава пресс-службы ЧТПЗ Татьяна Черепанова.
Интерфакс08:24
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Звезда сериала «Интерны» перешел в официанты в Лондоне

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Starhit, стало известно, что известный актер Дмитрий Шаракоис, исполнитель роли Бориса Левина в известном российском сериале «Интерны» и бывший актер Театра на Малой Бронной, а также театра Маяковского устроился работать официантом в лондонский ресторан ZIMA.
ToDay News Ufa05:26
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Джордже Деспотович официально стал игроком «Рубина»

Джордже Деспотович официально стал подопечным Леонида Слуцкого, "Милан" заинтересован в приобретении у "Локомотива" Алексея Миранчука, состав "Спартака" может пополнить игрок "Уфы", а Александр Кокорин просит контракт с зарплатой €10 млн за три года.
Газета.Ru15:14
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