Газопровод «Турецкий поток» будет остановлен для ремонтных работ

Вестник Кавказа 3

Газопровод Турецкий поток, по которому осуществляются поставки газа из России в Турцию через Черное море, будет остановлен для проведения ремонта в период с 27 июля по 10 августа. Об этом сообщила компания Botas.