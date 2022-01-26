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Газопровод через Монголию в Китай начнут строить в 2024 году

Как сообщалось, во вторник "Газпром" и Монголия подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" из России в КНР через территорию Монголии.
Интерфакс
25 января Сайнбуянгийн Амарсайхан и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали протокол по завершению технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства газопровода "Союз Восток".
ТАСС
Газопровод должен стать продолжением «Силы Сибири-2» на территории Монголии.
Lenta.ru
В апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».
Телеинформ

Подробнее о событии

Вице-премьер Монголии: газопровод «Союз Восток» из РФ могут запустить в 2027-2028 годах
Lenta.ru08:54
«Газпром» завершил обоснование проекта газопровода в Китай «Союз Восток»
ИА Красная Веснавчера в 06:55
Газопровод через Монголию в Китай начнут строить в 2024 году
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Газопровод из России в Монголию и Китай может начать работу в 2027-2028 годах
ТАСС04:49
«Газпром» завершил подготовку обоснования проекта «Союз Восток» для поставок газа в Китай
РИА Новостивчера в 06:12
Миллер подписал документ по строительству газопровода «Союз Восток» для поставок в Китай через Монголию
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«Газпром» и Монголия утвердили ТЭО газопровода в КНР на 50 млрд куб. м в год
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