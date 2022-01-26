ИнтерфаксГазопровод через Монголию в Китай начнут строить в 2024 годуКак сообщалось, во вторник "Газпром" и Монголия подписали протокол результатов рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток" из России в КНР через территорию Монголии.Интерфакс25 января Сайнбуянгийн Амарсайхан и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали протокол по завершению технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства газопровода "Союз Восток".ТАССГазопровод должен стать продолжением «Силы Сибири-2» на территории Монголии.Lenta.ruВ апреле 2021 года утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток».ТелеинформЧитать далееСвернутьT24T24Центральная Служба НовостейСтроительство.RURuposters.ruOilCapital.ruDprom.onlineБайкал-DailyБайкал Медиа КонсалтингИА Красная ВеснаNeftegaz.ruРамблерZAB.RUЭкономика сегодняПолитРоссияФАНПодробнее о событииВице-премьер Монголии: газопровод «Союз Восток» из РФ могут запустить в 2027-2028 годахLenta.ru08:54«Газпром» завершил обоснование проекта газопровода в Китай «Союз Восток»ИА Красная Веснавчера в 06:55Газопровод через Монголию в Китай начнут строить в 2024 годуИнтерфакс04:08Газопровод из России в Монголию и Китай может начать работу в 2027-2028 годахТАСС04:49«Газпром» завершил подготовку обоснования проекта «Союз Восток» для поставок газа в КитайРИА Новостивчера в 06:12Миллер подписал документ по строительству газопровода «Союз Восток» для поставок в Китай через МонголиюДеловое.ТВ07:51«Газпром» и Монголия утвердили ТЭО газопровода в КНР на 50 млрд куб. м в годФинмаркетвчера в 04:40Показать ещёОценить145Поделиться