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Газовые хранилища Германии заполнены на 40%

Крупнейшими клиентами являются химический концерн BASF и восточногерманский дистрибутор VNG - Verbundnetz Gas.
Интерфакс
"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и актуальных российских санкций против Gazprom Germania", - отметил регулятор.
ТАСС
"В целом поток газа в Германию практически не изменился. Выпавшие из-за санкционных мер (России) объемы в настоящий момент полостью возмещаются на европейском газовом рынке, чтобы исполнять обязательства перед клиентами", — говорится в документе.
ПРАЙМ
Как сообщалось, правительство РФ ввело ответные санкции в отношении находящейся под управлением властей ФРГ группы Gazprom Germania.
Интерфакс

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