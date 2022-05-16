"Федеральное сетевое агентство очень внимательно следит за возможными последствиями сокращения транзита газа через Украину и актуальных российских санкций против Gazprom Germania", - отметил регулятор.
"В целом поток газа в Германию практически не изменился. Выпавшие из-за санкционных мер (России) объемы в настоящий момент полостью возмещаются на европейском газовом рынке, чтобы исполнять обязательства перед клиентами", — говорится в документе.
Полиция Словакии задержала в понедельник бывшего министра юстиции и экс-председателя Верховного суда страны Штефана Гарабина в связи с тем, что он выразил в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) поддержку действиям президента РФ Владимира Путина на Украине.
В понедельник по российским СМИ разошлась новость, прошедшая не замеченной в начале марта, — Россию и Белоруссию исключили из тендера на продажу телевизионных прав зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Кортина-д'Ампеццо и Милане и летних 2028 года в американском Лос-Анджелесе.