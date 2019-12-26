Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГазовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась

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Существует мнение, что синхронные с переговорами (Россия — Украина — ЕС) американские санкции против "Северного потока — 2" и иностранных трубоукладчиков сподвигли "Газпром" отказаться от жесткой конфронтации с "Нафтогазом".
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