Экономика
РИА НовостиГазовый договор Россия — Украина: Америка крупно просчиталась
Существует мнение, что синхронные с переговорами (Россия — Украина — ЕС) американские санкции против "Северного потока — 2" и иностранных трубоукладчиков сподвигли "Газпром" отказаться от жесткой конфронтации с "Нафтогазом".
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Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
По итогам третьего квартала этого года самым продаваемым оказался телефон от американской компания Apple, iPhone XR.
Общество
ФАС требует от телеканалов объяснений по поводу ультиматума
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала объяснений от телевещателей по поводу их ультиматума в адрес операторов.
Происшествия
В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Происшествия
В центре Петербурга загорелся шестиэтажный жилой дом
Горит квартира на шестом этаже, пламя перекинулось на чердак и кровлю. Жильцов, находившихся дома, попросили срочно покинуть свои квартиры.
Происшествия
Воронежский чиновник остался жив после покушения
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Политика
В Вене начались переговоры России и Украины по газу
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Шоу-бизнес
25-летняя Костенко планирует рожать третьего ребенка подряд
Едва родив первого малыша, 25-летняя модель забеременела вновь.
Политика
В США придумали способ сдерживания России в Средиземном море
Американские конгрессмены придумали способ, как им противостоять Турции и России в Средиземноморском регионе, пишет The Hill.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Происшествия
Экс-полицейские получили сроки за изнасилование дознавательницы из Уфы
Троих экс-полицейских признали виновными в групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы из Уфы.
Авто
Subaru показала тизер спортивного универсала Levorg STI Sport
Японская компания Subaru частично рассекретила новую модель Levorg STI Sport.
Политика
В МИД назвали ответные меры на санкции против «Северного потока-2»
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал о том, какими могут быть ответные меры против санкций, введенных США в отношении газопровода "Северный поток — 2". По его словам, Москва, в частности, может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в РФ.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Армия и оружие
Британия направила в Ла-Манш корабль для слежки за российским судном
Судно Королевского флота было направлено из Портсмута в Ла-Манш для мониторинга за кораблём Балтийского флота ВМФ России.
Армия и оружие
По стандартам НАТО. На Украине испытали новую боевую машину
На полигоне в Днепропетровской области прошли испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдан», которую разработали по стандартам НАТО.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
В Припяти установили новогоднюю елку
Елка установлена в центре города, у здания дворца культуры "Энергетик".
Авто
Пикап Rivian получил режим танка для разворота на месте
Выполнять «танковый поворот» электрическому пикапу RT1 позволяют четыре независимых моторчика в колесах, которые по команде электроники автоматически делятся на «оси» и крутятся в разные стороны.
Происшествия
В Венгрии трагически погибла уроженка Уфы, пианистка Элина Валиева
В Венгрии трагически погибла уроженка Уфы, пианистка Элина Валиева.
Общество
Минобороны России намерено повысить оклады и пенсии военнослужащих
Оклады российских военнослужащих вырастут на 7% в ближайшие два года, также будут увеличены пенсии военных пенсионеров, заявила заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова в интервью изданию "Известия".
Наука
Физики объяснили кристаллизацию соляных елочек из испаряющегося раствора
Нидерландские физики объяснили, как при кристаллизации из испаряющегося раствора соли образуются сложные древообразные структуры, вырастающие далеко за пределы изначального объема жидкости.
Политика
Украинский политолог Белов обиделся и сбежал из студии «России 1»
Из студии передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" прямо во время эфира ушел украинский политолог и бывший заммэра Очакова Гордей Белов.
Происшествия
СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»
Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.
Здоровье
Скворцова сравнила уровень смертности от онкологии в России и Европе
Смертность от онкологии в России не выше, чем в Европе, сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.