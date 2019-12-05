Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаГазовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи

Ранее Александр Новак заявил, что стопроцентно выполнить условия сокращения добычи нефти России мешает увеличение производства газового конденсата, и вопрос о его исключения из расчетов будет поднят на заседании комитета ОПЕК+.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Новак: страны ОПЕК+ согласны исключить газовый конденсат из квоты России

Россия представила мониторинговому комитету ОПЕК+ методику, исключающую подсчет всего объема газового конденсата России в добыче в рамках своей квоты. Страны - экспортеры, входящие в комитет, согласились с таким предложением, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
ТАССвчера в 12:35

Подробнее о событии

Газовый конденсат исключили из базы расчета квоты в сделке ОПЕК+

ТАСС10:19

ОПЕК+ решил убрать с рынка лишнюю нефть

Коммерсантъвчера в 15:10

Газовый конденсат исключён из базы расчёта квоты в сделке ОПЕК+

News.ru10:23

Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи

Российская газетавчера в 13:37

Газовый конденсат будет убран из квоты стран ОПЕК+

REGNUMвчера в 14:58

Новак: Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов квот для стран не-ОПЕК

ПРАЙМвчера в 13:24

Россия получила выгоду от крупнейшей сделки в истории

Lenta.ru01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:22, Ашберн
Биатлон

Определился состав сборной России на мужскую эстафету в Эстерсунде

Тренерский штаб сборной России назвал состав на мужскую эстафету в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Sportbox.RU 08:44
Происшествия

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек

Число жертв стрельбы на авиабазе во Флориде возросло до двух человек, сообщает ВМС США в Twitter.
РИА Новости 09:47
Происшествия

Киевлянин на свидании показал женщине труп пенсионерки

Молодые люди какое-то время переписывались в сети, а потому мужчина пригласил собеседницу на свидание.
Вечерний курьер 10:47
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию

Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
StarHit.ru 10:00
Космос

Астрономы сняли гибель временного спутника Земли

Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Naked Science 02 декабря в 06:01
Шоу-бизнес

Мошенники выставили на продажу дом Волочковой

Мошенники разместили в Интернете объявление о продаже дома, принадлежащего балерине Анастасии Волочковой.
News.ru 07:26
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:15
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Автоспорт

Квят больше не в «Торо Россо», а Нидерланды снова в календаре. Как изменится «Формула-1» в 2020-м

В 2019-м канадец был тест-пилотом британской конюшни и по большому счету являлся единственным претендентом на место в составе главного аутсайдера последних лет в «Ф-1».
Sportbox.RU 06:47
Политика

Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) призвала украинские власти незамедлительно разработать закон о языковых меньшинствах.
Известия 10:40
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Кино

Дейенерис встречает Рождество, Пересильд переживает. Кино недели

Эмилия Кларк ищет любовь в комедии "Рождество на двоих". Эдди Редмэйн и Фелисити Джонс летают на воздушном шаре в поисках научных открытий.
РИА Новости 00:00
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Известия 11:52
Общество

Le Monde сообщила о «базе российских шпионов» в Альпах

По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» с 2014 по 2018 год якобы использовали Французские Альпы как свою опорную базу.
Рифей-Пермь вчера в 06:33
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Вести.Ru 11:40
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Наука

Похоже, раковые клетки не переносят микрогравитации

Машины и Механизмы 03 декабря в 06:06
Общество

Обманутым дольщикам в России впервые выплатили компенсации

Прием заявлений на компенсации ДОМ.РФ с 3 декабря начал принимать заявления от дольщиков тех долгостроев, по которым на наблюдательном совете фонда было решено выплатить возмещение за квартиры, а не достраивать дома.
ТАСС 11:05
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru 02:39
Космос

Ученый обозначил вероятность столкновения с Землей астероида

Телеканал 360° 04 декабря в 16:07
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал свое заявление о том, что «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионах.
Известия 09:39
Политика

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки».
РБК 08:06
Происшествия

В Германии нашли украденные 40 лет назад полотна Гольбейна и Брейгеля

Украденные 40 лет назад полотна Ганса Гольбейна старшего, Яна Брейгеля старшего, Франса Хальса, Яна Ливенса и Антониса ван Дейка обнаружены в ФРГ, сообщает в пятницу Spiegel Online.
Интерфакс 11:09
Шоу-бизнес

Петр Чернышев зарабатывает деньги на лечение Анастасии Заворотнюк

На лечение онкобольной 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк уходят миллионы.
Ugpressa.ru вчера в 22:39
Общество

Лоза раскритиковал слова Покровского о «деградирующих россиянах»

Максима Покровского о "деградирующей российской нации", которую "убивают алкоголизм и нищета".
РЕН ТВ 11:18
Шоу-бизнес

Певцов переключился с Познера на Урганта

Вести Подмосковья 10:59
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 03 декабря в 05:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное