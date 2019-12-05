Энергетика
News.ruНовак объявил о согласии ОПЕК+ исключить газовый конденсат из квоты РФ
Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил представленную Москвой методику, которая исключает подсчёт газового конденсата РФ в добыче в рамках своей квоты. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Кино
Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм
Финансы
Минфин отказался от заимствований в долларах
В сентябре Вышковский говорил, что Минфин оценивает последствия новых санкций, но не собирается отказываться от выхода на внешние долговые рынки и планирует занять до $3 млрд в 2020 году.
Гаджеты
Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников
Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
Общество
В Крыму 31 декабря стал выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил указ, согласно которому 31 декабря в республике будет выходным днем.
Общество
Pantone назвал главный цвет 2020 года
Напомним, главным цветом 2019 года был коралловый.
Кино
Опубликован первый трейлер продолжения фэнтези «Последний богатырь»
Компания Disney эксклюзивно опубликовала трейлер продолжения российского фэнтези "Последний богатырь", которое получило подзаголовок "Корень зла", в социальной сети "Одноклассники".
Здоровье
Метформин от диабета может провоцировать рак
Речь идет о препарате метформин, в составе которого могут содержаться некоторые опасные химические соединения.
Футбол
«МЮ» победил «Тоттенхэм» Моуринью
Космос
Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу
Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
Культура
Певцов сказал Урганту, что Познер съездит в Нидерланды и без него
Изданию Daily Storm Певцов сказал, что в Нидерланды Познер совершенно спокойно поедет и без него.
Спорт
Российская гимнастка получила переломы позвонков после падения
Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с высоты 7-8 метров, передает "Чемпионат.com".
Гаджеты
Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором
Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
Футбол
Слуцкий отказался возглавлять греческий АЕК
Бывший главный тренер московского ЦСКА и нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий не собирается возглавлять клуб АЕК.
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе возросло
Автоспорт
В «Газпроме» опровергли возможность возвращения в «Формулу-1»
Российская нефтегазовая компания «Газпром» опровергла информацию СМИ о возможном возвращении в «Формулу-1» в качестве титульного спонсора одной из команд.
Общество
В онлайн-продаже появился доступ к московским камерам наблюдения и системе распознавания лиц
С 2017-го года в Москве и Подмосковье запущена система массового распознавания лиц, к которой пока подключено около трех тысяч камер.
Происшествия
Экс-депутат Госдумы получил 3,5 года за неуплату налогов
Речь идёт об уклонении от уплаты налогов в период с 2014 по 2015 год, когда Варшавский был гендиректором «Ростовского электрометаллургического завода».
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают свежее фото Пугачевой и Дружининой
Некоторые поклонники решили, что певица выглядит старше актрисы Недавно Алла Пугачева приняла участие в съемках телешоу "Сегодня вечером", ведущим которого на сегодняшний день является ее муж Максим Галкин.
Футбол
Дзюба объяснил свои слова о фанатах-фашистах
Капитан сборной России по футболу, форвард «Зенита» Артем Дзюба объяснил свое заявление о болельщиках.
Технологии
Уникальная функция появилась на смартфонах с Android 9 и 10
В операционных системах Android 9 и 10 разработчики из Google внедрили новую функцию под названием "Режим фокуса".
Политика
В Госдуме оценили новые санкции Минфина США против России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что на решение Министерства финансов США ввести новые санкции против ряда граждан и компаний России не нужно реагировать.
Кино
Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
Игры
Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox
Будущая игровая приставка от Microsoft пока носит кодовое название Project Scarlett, но ранее сообщалось, что в компании еще разрабатывают консоль с кодовым названием Lockhart.
Футбол
Лукас Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия
Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос заявил, что никогда не жил в месте безопаснее, чем Россия.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун и Дэйв Маккери рассказали о помолвке
Американский режиссер и соучредитель комедийной группы «Хороший сосед» Дэйв Маккери объявил о помолвке с актрисой Эммой Стоун.