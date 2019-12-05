Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил представленную Москвой методику, которая исключает подсчёт газового конденсата РФ в добыче в рамках своей квоты. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

Новак объявил о согласии ОПЕК+ исключить газовый конденсат из квоты РФ

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