Энергетика

News.ruNews.ruНовак объявил о согласии ОПЕК+ исключить газовый конденсат из квоты РФ

Мониторинговый комитет ОПЕК+ одобрил представленную Москвой методику, которая исключает подсчёт газового конденсата РФ в добыче в рамках своей квоты. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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Газовый конденсат исключат из расчетов квот по сокращению добычи

Российская газета13:37

Новак: страны ОПЕК+ согласны исключить газовый конденсат из квоты России

ТАСС12:35

Новак объявил о согласии ОПЕК+ исключить газовый конденсат из квоты РФ

News.ru12:47

Страны ОПЕК+ согласны исключить конденсат из расчетов квот для стран не-ОПЕК - Новак

ПРАЙМ13:24

ОПЕК+ согласилась исключить конденсат из расчетов

OilCapital.ru13:38
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