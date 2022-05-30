Российские артиллеристы уничтожили более пятнадцати украинских танков и боевых машин пехоты (БМП) на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что во время проходящей на Украине спецоперации нельзя тиражировать информацию о погибших российских солдатах.
Специалисты Черноморского флота Российской Федерации могут поднять затопленный украинскими боевиками в порту Мариуполя корабль управления ВМС Украины "Донбасс", заявил журналистам в понедельник специалист ВМФ России по аварийно-спасательным работам.