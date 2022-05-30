Будьте в Плюсе

Газовый оператор Gasterra отказался выполнять требования «Газпрома» об оплате в рублях

Нидерландский газовый оператор Gasterra отказался выполнять требования "Газпрома" об оплате в рублях - компания.
ТАСС
Прекращение поставок означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, момента завершения контракта, покупатель не получит примерно 2 млрд куб. м газа.
Коммерсантъ
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли.
Известия
В ответ «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Нидерландская GasTerra перестала получать российский газ после отказа платить в рублях
Коммерсантъ11:15
Нидерландская GasTerra отказалась платить за газ по предложенной «Газпромом» схеме
РИА Новости11:05
Нидерланды отказались выполнять требования об оплате российского газа в рублях
Интерфакс10:38
Нидерландская Gasterra отказалась платить за российский газ в рублях
Lenta.ru10:41
Газовый оператор Gasterra отказался выполнять требования «Газпрома» об оплате в рублях
ТАСС10:39
Нидерландская GasTerra отказалась от оплаты российского газа в рублях
RT на русском10:38
Нидерланды не будут платить РФ за газ в рублях, поставки прекратятся 31 мая
Интерфакс - Россия10:43

Интересное

Замглавы Минобрнауки Афанасьев исключил возврат к советской системе образования в вузах

Минобрнауки не будет "ломать через колено" систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.
РИА Новости09:55

Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между Россией, Украиной и ООН

"Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН", — говорится в пресс-релизе.
РИА Новости10:38

В Крыму ФСБ задержала гражданина Украины, подозреваемого в участии в нацбатальоне

В Крыму сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) «Батальон имени Номана Челебиджихана».
Lenta.ru11:02

Минобороны России: ВС уничтожили более 15 танков при ударе по заводу «Океан» в Николаеве

Российские артиллеристы уничтожили более пятнадцати украинских танков и боевых машин пехоты (БМП) на территории судостроительного завода "Океан" в Николаеве, заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
РИА Новости05:01

Президент Франции Макрон сообщил о гибели журналиста BFMTV Леклерка-Имхоффа на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о гибели французского журналиста BFMTV Фредерика Леклерка-Имхоффа на Украине.
РИА Новости10:29

Врио губернатора Владимирской области призвал не разглашать данные о погибших на Украине

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев заявил, что во время проходящей на Украине спецоперации нельзя тиражировать информацию о погибших российских солдатах.
Lenta.ru11:01

ВМФ России допустил подъем затопленного Украиной в порту Мариуполя корабля «Донбасс»

Специалисты Черноморского флота Российской Федерации могут поднять затопленный украинскими боевиками в порту Мариуполя корабль управления ВМС Украины "Донбасс", заявил журналистам в понедельник специалист ВМФ России по аварийно-спасательным работам.
РИА Новости10:09

Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ с 1 июня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и страховых пенсий неработающим пенсионерам.
Интерфакс06:28

Премьер Венгрии Орбан заявил об отсутствии компромисса с ЕС по эмбарго против России

Между Будапештом и Брюсселем наблюдается отсутствие компромисса касательно введения нового, шестого пакета санкций против России, причина этого кроется в безответственной позиции Еврокомиссии (ЕК).
Lenta.ru09:44