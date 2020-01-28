Энергетика

Pravda.RuPravda.RuГазовый транзит через Польшу может быть прекращен

18 мая истекает срок договора о транзите газа в страны ЕС через территорию Польши. И есть вероятность того, что продлеваться он не будет. Во всяком случае, на сегодняшний день "Газпром" своих предложения Варшаве не озвучивал.
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с чего всё началось

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.
РИА Новости26 января в 00:00

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Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Мой Брянск26 января в 10:37

Журнал «Газпром» назвал причину невозможности прекращения газового транзита через Польшу

Невские Новостивчера в 15:35

«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит

Национальная служба новостейвчера в 12:51

Газовый транзит через Польшу может быть прекращен

Pravda.Ruвчера в 01:46

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Piter.tv26 января в 12:26

Польша отправит «Газпром» на аукцион

Евразия Daily03:53

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

РИА Новости26 января в 00:00
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 21:49, Ашберн
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Армия и оружие

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Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

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Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
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