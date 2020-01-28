Энергетика
Pravda.RuГазовый транзит через Польшу может быть прекращен
18 мая истекает срок договора о транзите газа в страны ЕС через территорию Польши. И есть вероятность того, что продлеваться он не будет. Во всяком случае, на сегодняшний день "Газпром" своих предложения Варшаве не озвучивал.
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с чего всё началось
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор. Значит, через четыре месяца среди основных транзитеров останутся только Украина и Турция. Перегазовали Европейский газовый рынок перенасыщен.РИА Новости26 января в 00:00
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Журнал «Газпром» назвал причину невозможности прекращения газового транзита через Польшу
Невские Новостивчера в 15:35
«Туда ему и дорога!» В России оценили окончание контракта на польский газовый транзит
Национальная служба новостейвчера в 12:51
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