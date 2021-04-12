Холдинг впервые за 20 лет назвал стоимость канала. Головная компания холдинга в марте этого года выкупила у дочерней компании ООО «Аура-Медиа» акции АО «Телекомпания НТВ» на сумму 6,95 млрд руб. В результате доля холдинга в телеканале выросла с 35,52 до 86,52%.

С чего всё началось «Газпром-Медиа» впервые за 20 лет назвал стоимость канала НТВ В результате доля головной компании «Газпром-Медиа» в АО «Телекомпания НТВ» выросла с 35,52 до 86,52%. Тем самым весь канал в марте этого года, по версии «Газпром-Медиа», был оценен в 13,6 млрд руб. (около $179 млн по курсу ЦБ на день сделки). РБК 04:00