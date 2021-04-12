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Ведомости

«Газпром-Медиа» впервые назвал стоимость НТВ

Холдинг впервые за 20 лет назвал стоимость канала. Головная компания холдинга в марте этого года выкупила у дочерней компании ООО «Аура-Медиа» акции АО «Телекомпания НТВ» на сумму 6,95 млрд руб. В результате доля холдинга в телеканале выросла с 35,52 до 86,52%.В источнике
Общественная служба новостей
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«Газпром-Медиа» впервые за 20 лет назвал стоимость канала НТВ

В результате доля головной компании «Газпром-Медиа» в АО «Телекомпания НТВ» выросла с 35,52 до 86,52%. Тем самым весь канал в марте этого года, по версии «Газпром-Медиа», был оценен в 13,6 млрд руб. (около $179 млн по курсу ЦБ на день сделки).
РБК04:00

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«Газпром-Медиа» впервые за 20 лет оценил стоимость НТВ

БИЗНЕС Online05:27

«Газпром-Медиа» впервые назвал стоимость НТВ

Ведомости06:39

Раскрыта стоимость телеканала НТВ

ФАН05:50

«Газпром-Медиа» оценил стоимость НТВ впервые за 20 лет

Forbes07:17

Стоимость телеканала НТВ обнародована впервые за 20 лет

Экономика сегодня05:25

«Газпром-Медиа» официально обнародовал стоимость телеканала НТВ

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«Газпром-Медиа» впервые за 20 лет назвал стоимость канала НТВ

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