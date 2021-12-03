2 декабря руководство страховой компании «Согаз», крупнейшим акционером которой является «Газпром», одобрило решение о покупке 45-процентного пакета акций компании «МФ Технологии», контролирующей 57,3 процента голосов холдинга VK (бывшего Mail.ru Group).В источнике
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обратил его внимание на провокационную активность ВС Украины в Донбассе и применение турецких беспилотников Bayraktar.
О побеге осужденного на пять лет и десять месяцев по части 1 статьи 226 Уголовного кодекса России («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») сообщалось 2 декабря.
Литва ожидает от Европы поддержки в вопросе блокировки Китаем литовских грузов, поскольку сама Литва не имеет возможности исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем, сообщил журналистам глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис.
Появление омикрон-штамма коронавируса может означать наступление завершающей стадии пандемии, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, заслуженный врач России Владимир Никифоров в беседе с радио "Говорит Москва".