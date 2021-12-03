Росстат отметил сокращение уровня бедности в январе-сентябре 2021 года

В январе-сентябре 2021 года в России численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 17,6 млн человек, уровень бедности оценивается в 12,1%, сообщил в пятницу Росстат.