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«Газпром-медиа» стал акционером «МФ Технологии», контролирующей часть голосующих акций VK

2 декабря руководство страховой компании «Согаз», крупнейшим акционером которой является «Газпром», одобрило решение о покупке 45-процентного пакета акций компании «МФ Технологии», контролирующей 57,3 процента голосов холдинга VK (бывшего Mail.ru Group).В источнике

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ФАС разрешила СОГАЗу приобрести 45% компании, контролирующей VK
Коммерсантъ11:47
ФАС разрешила «СОГАЗу» купить косвенную долю в VK
Интерфакс10:26
ФАС одобрила ходатайство «Согаза» о покупке 45% «МФ Технологии»
ТАСС10:48
«Газпром-Медиа» стал акционером «МФ Технологий», получив от Газпромбанка 45% в компании
РИА Новости05:11
«Газпром-Медиа» стал совладельцем VK
РБК04:33
«Газпром-медиа» стал акционером VK
Ведомости04:14
«Газпром-медиа» стал акционером VK
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