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«Газпром-медиа» станет акционером VK

Газпромбанк внесет в качестве вклада в имущество АО «Газпром-медиа холдинг» 45% уставного капитала АО «МФ Технологии», контролирующего 57,3% голосующих акций VK (бывшая Mail.ru Group).
Коммерсантъ
VK продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему, говорит представитель «Газпром-медиа».
Коммерсантъ
В результате «Газпром-медиа» становится акционером АО «МФ Технологии».
Коммерсантъ
45% в АО «МФ Технологии» приобрела страховая группа СОГАЗ.
RB.RU

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«Газпром-Медиа» стал акционером «МФ Технологий», получив от Газпромбанка 45% в компании
РИА Новости05:11
«Газпром-медиа» станет акционером VK
Коммерсантъ03:01
«Газпром-медиа» стал акционером VK
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Депозитарные расписки VK на Мосбирже падают более чем на 5% на корпоративных новостях
ТАСС05:14
«Газпром-медиа» стал акционером VK
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