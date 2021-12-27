Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России несколько превысит 8%. Она отметила, что это среднее значение по многим группам товаров, а цены по некоторым группам, в частности на продукты питания, выросли больше этого показателя.