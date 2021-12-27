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«Газпром» установил рекорд по суточным поставкам газа в Китай

«Газпром» 23 декабря установил исторический рекорд по суточным поставкам газа в Китай, говорится в сообщении компании.
Нефтегазовая вертикаль
В "Газпроме" также подчеркнули, что поставки газа потребителям на другом направлении - в Европе - осуществляются согласно заявкам в полном объеме в соответствии с действующими контрактными обязательствами.
ТАСС
С 21 декабря «Газпром» не бронирует дополнительные мощности прокачки по газопроводу Ямал—Европа в Германию.
Коммерсантъ
Ежегодный объем поставок газа - 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд.
ТАСС

Подробнее о событии

«Газпром» сообщил об историческом рекорде по поставкам в Китай за сутки
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«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа в Китай
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