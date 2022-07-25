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«Газпром» 24 июля зафиксировал новый суточный рекорд поставок в Китай по «Силе Сибири»

24 июля 2022 года был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщил
 "Газпром".
ИА SM-News
Отмечается, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.
Finam.Ru
Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.
Finam.Ru
Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Газпром» зафиксировал третий за месяц суточный рекорд поставок в КНР по «Силе Сибири»
Интерфакс07:45
«Газпром» 24 июля зафиксировал новый суточный рекорд поставок в Китай по «Силе Сибири»
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«Газпром» 24 июля поставил в Китай рекордный суточный объем газа
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Третий в месяце рекорд по экспорту газа в Китай поставил «Газпром»
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