ПРАЙМ«Газпром» 24 июля зафиксировал новый суточный рекорд поставок в Китай по «Силе Сибири»24 июля 2022 года был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщил "Газпром".ИА SM-NewsОтмечается, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.Finam.RuПоставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC.Finam.RuСуммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКапитал страныКапитал страныYakutsk.ruKu.lifeT24АК&МКомсомольская правдаПодробнее о событии«Газпром» зафиксировал третий за месяц суточный рекорд поставок в КНР по «Силе Сибири»Интерфакс07:45«Газпром» 24 июля зафиксировал новый суточный рекорд поставок в Китай по «Силе Сибири»ПРАЙМ07:58«Газпром» обновил суточный рекорд по экспорту газа в КитайРоссийская газета07:55«Газпром» 24 июля поставил в Китай рекордный суточный объем газаРЕН ТВ07:52Третий в месяце рекорд по экспорту газа в Китай поставил «Газпром»ИА Красная Весна08:13«Газпром» 24 июля вновь обновил рекорд суточного объема экспорта газа в КитайT2407:38«Газпром» 24 июля обновил рекорд суточного экспорта газа в Китай по «Силе Сибири»ТАСС07:38Показать ещёОценить113Поделиться