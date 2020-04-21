Коронавирус
Бомбардир.ру«Газпром Арена» намерена взять компенсацию от УЕФА на 20 миллионов
Руководство «Газпром Арены» планирует получить от УЕФА компенсацию убытков, возникшую в связи с переносом Евро-2020. «Понесли расходы чуть более 20 миллионов рублей, но надеемся, что до конца апреля УЕФА нам их компенсирует в полном объеме», – заявил директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов.
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МОСКВА, 21 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион "Газпром Арена" до конца апреля рассчитывает получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы.ТАСС Спорт02:02
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«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 миллионов рублей компенсации
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20 млн рублей в качестве компенсации рассчитывает получить «Газпром Арена» от УЕФА
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«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов
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