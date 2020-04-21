Коронавирус
Матч ТВ«Газпром Арена» ждет компенсации расходов от УЕФА за перенос Евро-2020
Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов сообщил, что до конца апреля УЕФА должен перечислить 20 миллионов рублей компенсации за перенос чемпионата Европы. Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесен на 2021 год.
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МОСКВА, 21 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион "Газпром Арена" до конца апреля рассчитывает получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы.ТАСС Спорт02:02
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20 млн рублей в качестве компенсации рассчитывает получить «Газпром Арена» от УЕФА
Телеканал Санкт-Петербург03:37
«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 миллионов рублей компенсации
Петербургский дневник02:49
«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов
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