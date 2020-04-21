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Матч ТВМатч ТВ«Газпром Арена» ждет компенсации расходов от УЕФА за перенос Евро-2020

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов сообщил, что до конца апреля УЕФА должен перечислить 20 миллионов рублей компенсации за перенос чемпионата Европы. Из-за пандемии коронавируса Евро-2020 был перенесен на 2021 год.
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«Газпром Арена» до мая рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов

МОСКВА, 21 апреля. / Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Стадион "Газпром Арена" до конца апреля рассчитывает получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 20 млн рублей в качестве компенсации расходов при подготовке к матчам перенесенного на год из-за пандемии коронавируса чемпионата Европы.
ТАСС Спорт02:02

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20 млн рублей в качестве компенсации рассчитывает получить «Газпром Арена» от УЕФА

Телеканал Санкт-Петербург03:37

«Газпром Арена» рассчитывает получить 20 млн рублей в качестве компенсации

Soccer.ru02:13

«Газпром Арена» надеется получить от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов

Sport24.ru02:42

«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 миллионов рублей компенсации

Петербургский дневник02:49

«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей в качестве компенсации

78.ru02:59

«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА 20 млн рублей компенсации расходов

Невские Новости03:10

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ТАСС Спортвчера в 09:09
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МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
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Определена цикличность коронавируса в России

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Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге

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Цена WTI стала отрицательной впервые в истории

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Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье

Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
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Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

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Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
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WhatsApp увеличит лимит групповых видеозвонков до 8 человек

Источник сообщает, что в последней бета-версии приложения максимальное количество участников беседы расширено до восьми человек, тогда как прежде одновременно общаться могли не более четырёх пользователей.
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Греф назвал дату пика коронавируса в России

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Реаниматолог назвал симптомы, при которых необходимо вызывать скорую

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Здоровье

Заболеваемость пневмонией в Воронежской области выросла на 18%

Заболеваемость внебольничной пневмонией в марте 2020 года по сравнению с 2019-м выросла на 18,3%, сообщила пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
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Футбол

В «Зените» выразили готовность превратить стадион в госпиталь

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил о готовности переоборудовать стадион команды в госпиталь для зараженных коронавирусом.
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Политика

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