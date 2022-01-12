На фоне протестов в Казахстане, начавшихся в начале года из-за двукратного увеличения цены на автомобильный газ — с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 руб.), — президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил правительство и объявил о смещении Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот возглавлял почти 30 лет.
Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что телефонные мошенники стали звонить россиянам, представляясь сотрудниками портала "Госуслуг" и предлагая "привязать" их QR-коды к странице пользователя, сообщает "Коммерсантъ".
Владимир Путин поручил кабмину и парламентариям до 30 января доработать законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, обратив внимание на права граждан, сообщила пресс-служба Кремля.