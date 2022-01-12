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«Газпром»: Европа нарастила отбор газа, на 10 января он составил 26,6 миллиарда кубометров

Ниже 50% упал уровень запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
OilCapital.ru
Сейчас в европейских хранилищах находится порядка 53,26 млрд кубов газа — на 17,7 млрд кубов меньше, чем в 2021 году.
OilCapital.ru
Компания, как особо подчеркнула Гладикова, продолжает полностью обеспечивать газом своих клиентов - фирмы, оперирующие на национальном газовом рынке.
ТАСС
Общий объем отбора газа составил только 136,6 миллиона кубометров — последний раз так мало голубого топлива потребовалось в 2012 году.
Компания

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