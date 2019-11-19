Общество

Lenta.ruLenta.ruОбе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

«Газпром» заполнил сырьем обе нитки газопровода «Турецкий поток» — от береговых объектов в районе Анапы до приемного терминала в Турции. Об этом сообщается на сайте компании.
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«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

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ТАССвчера в 11:36
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