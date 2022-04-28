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«Газпром»: Польша после приостановки прямых поставок покупает газ реверсом из Германии

Польша продолжила покупать российский газ, но не напрямую, а реверсом, заявил "Газпром".
РИА Новости
Компания уточняет, что объем реверса — около 30 млн куб. м в сутки — почти точно соответствует заявкам по контракту с «Газпром экспортом» в предыдущие дни.
Коммерсантъ
"Газпром" 27 апреля полностью приостановил поставки газа в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с отказом перейти на новую схему оплаты, в рублях.
Finam.Ru
27 апреля Россия полостью приостановила поставки природного газа в Польшу и Болгарию.
RT на русском

Подробнее о событии

В Польшу продолжает поступать газ по системе «Ямал-Европа» – из Германии
Накануне.Ru27 апреля в 08:38
«Газпром» заявил о покупке Польшей российского газа через Германию
РБКвчера в 09:25
«Газпром»: Польша после приостановки прямых поставок покупает газ реверсом из Германии
РИА Новостивчера в 09:21
«Газпром» сообщил, что Польша закупает российский газ через Германию
ТАССвчера в 09:00
Газпром сообщил о том, что Польша планирует покупать российский газ
Yakutsk.ruвчера в 13:58
Польша продолжает закачивать газ в хранилища, несмотря на приостановку поставок из РФ
Finam.Ru27 апреля в 08:36
Польша срочно перекупает российский газ в Германии
Евразия Daily27 апреля в 05:33

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