Власти на юге Франции возбудили уголовное дело против кандидата на прошедших президентских выборах Жана Лассаля, депутат и лидер партии "Будем сопротивляться!" обвиняется в нарушениях избирательного кодекса, которые могли повлиять на справедливый итог голосования, сообщает региональное радио France Bleu Béarn Bigorre.
Марсианский вертолет NASA Ingenuity сфотографировал парашют, который помог марсоходу Perseverance совершить посадку на Марс, а также конусообразный обтекатель, защищавший аппарат в глубоком космосе и во время начала его спуска в марсианской атмосфере 18 февраля 2021 года.
Устройство miniPUMP, созданное в Бостонском университете (США) размером всего 3 кв. См. Оно имитирует работу желудочка сердца и состоит из пластмассовой основы, поверх которой расположены миниатюрные клапаны, трубки и насос, напечатанные на 3D-принтере из акрила.
В четверг, 28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали» в Мариуполе.