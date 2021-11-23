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«Газпром»: Сланцевый газ приобретает статус «грязного» источника энергии

На Чаяндинском месторождении, газ с которого идет на экспорт в Китай, «Газпром» построил первую газовую скважину по технологии «фишбон», сообщила корпоративная газета «Газпром инвеста».
OilCapital.ru
Сланцевый газ, 95% которого добывается в США, все больше приобретает статус "грязного" источника энергии, отмечены случаи отказа покупателей от импорта американского СПГ, сообщает "Газпром".
РИА Новости
Компания отмечает, что добыча сланцевого газа в 2020 году велась лишь в нескольких странах мира, при этом на США пришлось 95% добытого газа.
РИА Новости
В Европе развития добычи газа из сланцевых залежей не ожидается.
РИА Новости

Подробнее о событии

«Газпром»: сланцевый газ становится «грязным» источником энергии
Экономика сегодня11:36
«Газпром» не планирует добывать «грязный» сланцевый газ
ТАСС11:10
«Газпром» планирует в долгосрочной перспективе усилить свои позиции на мировом рынке СПГ
T2410:47
«Газпром»: Сланцевый газ приобретает статус «грязного» источника энергии
Российская газета11:07
Первую газовую скважину по технологии «фишбон» построил «Газпром» на Чаянде
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