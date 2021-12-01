«Один из простых ответов на вопрос, мог ли остаться существовать СССР, — это то, что СССР после подписания нового союзного договора, который был запланирован в августе 1991 года, мог бы продолжить свое существование в демократическом варианте добровольного союза», — приводит слова Грачева 2 декабря «РИА Новости».
"Обрушение внутрицехового крана произошло на НЛМК, на место выехали оперативные службы, следователи и прокурор Левобережного района Липецка, обстоятельства инцидента выясняются", - сообщила собеседница агентства.
Россия и Германия нарочно "затягивают" открытие "Северного потока — 2" благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания "Главред" эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.