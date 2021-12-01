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Газпром: Запасы газа в ПХГ Украины приближаются к отметке начала закачки

Европа выкачала уже более 18% запасов газа, накопленного за лето в подземных хранилищах, а запасы в украинских ПХГ уже близки к уровням начала закачки, заявил "Газпром".
ПРАЙМ
"Запасы газа в украинских ПХГ ниже показателя прошлого года на 38,7% (на 10,3 миллиарда кубометров) и уже приближаются к отметке начала закачки", - также замечает "Газпром".
РИА Новости
12 ноября в «Газпроме» заявили, что обязательства компании по транзиту газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в текущем году будут перевыполнены.
Известия
По последним оперативным данным, на 29 ноября, в украинских хранилищах находится 16,26 миллиарда кубометров.
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