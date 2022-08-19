Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей функционирование «Северного потока», будет 31 августа остановлен на трое суток для проведения планового техобслуживания, сообщили в «Газпроме».
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о невозможности очного обучения в ряде регионов Украины из-за того, что в образовательных учреждениях разместились подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).