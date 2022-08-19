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«Газпром» анонсировал приостановку работы «Северного потока»

Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей функционирование «Северного потока», будет 31 августа остановлен на трое суток для проведения планового техобслуживания, сообщили в «Газпроме».
RT на русском
"Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens", - подчеркивает российская компания.
Интерфакс
Компания «Газпром» сообщает, что после завершения ремонта передача газа по трубопроводу будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Рамблер
В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

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РБК13:00
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ТАСС12:36
«Газпром» остановит «Северный поток» на три дня
Коммерсантъ12:20
«Газпром» анонсировал приостановку работы «Северного потока»
RT на русском16:00
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Газета.Ru12:07
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