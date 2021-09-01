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«Газпром» анонсировал сокращение закачки газа в хранилища Украины к октябрю

"Газпром" прогнозирует, что к началу сезона отбора газа из хранилищ Европы около четверти потребленных прошлой зимой объемов не будет восполнено.
РИА Новости
Предполагается, что темпы закачки сократятся на 25% или 17 миллиардов кубических метров газа.
URA.Ru
По данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит компания, запасы топлива в европейских подземных хранилищах на 30 августа остаются на минимальном за многие годы уровне.
РИА Новости
Ожидается, что к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов может оказаться на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году, подсчитали в "Газпроме".
ТАСС

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