Ведомости«Газпром» анонсировал сокращение закачки газа в хранилища Украины к октябрю"Газпром" прогнозирует, что к началу сезона отбора газа из хранилищ Европы около четверти потребленных прошлой зимой объемов не будет восполнено.РИА НовостиПредполагается, что темпы закачки сократятся на 25% или 17 миллиардов кубических метров газа.URA.RuПо данным Gas Infrastructure Europe, которые приводит компания, запасы топлива в европейских подземных хранилищах на 30 августа остаются на минимальном за многие годы уровне.РИА НовостиОжидается, что к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки уровень запасов может оказаться на 30% или на 8 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году, подсчитали в "Газпроме".ТАССЧитать далееСвернутьOilCapital.ruOilCapital.ruМолваФАНПолитРоссияПодробнее о событииЗакачка газа в ПХГ Украины будет на 30% меньше, чем в прошлом годуТАСС07:41Компания «Газпром» спрогнозировала снижение запасов газа в хранилищах УкраиныBanki Loans08:53«Газпром»: объемы газа в хранилищах Украины к 12 октября снизятся на 30 процентовLenta.ru08:11Запасы в ПХГ Европы будут восполнены лишь на 75%Нефтегазовая вертикаль09:16Закачка газа в подземные хранилища России завершится до 1 ноябряOilCapital.ru07:36«Газпром» намерен сократить объем закачки топлива в ПХГ УкраиныЭкономика сегодня08:30«Газпром» ожидает, что ЕС не сможет восполнить 25% потребленных прошлой зимой запасов газаПРАЙМ08:10Показать ещёОценить41Поделиться