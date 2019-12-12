Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
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Новые дивиденды «Газпрома» и рекорды DJ и Nasdaq: 5 важных событий недели

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

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