Экономика
Интерфакс«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow
Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
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Происшествия
Власти Москвы сообщили о здоровье журналиста Виноградова до смерти
Журналист газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов ставил себе неизвестные уколы, из-за воспаления на месте которых его прооперировали за несколько дней до вызова скорой, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Политика
Евросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Армия и оружие
Американское СМИ оценило новейшую российскую подлодку
Американское издание Forbes назвало новейшую российскую подлодку Б-274 "Петропавловск-Камчатский" не похожей ни на одну американскую субмарину.
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Общество
В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Происшествия
Под Екатеринбургом в озеро провалились два экскаватора
Под Екатеринбургом, на границе с Верхней Пышмой, в озеро провалились два экскаватора.
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Армия и оружие
Британские аналитики назвали ВКС РФ вторыми в мире по численности
Политика
Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Происшествия
Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» потушен, причины возгорания устанавливает комиссия.
Фигурное катание
Фигуристка Степанова рассказала об отношениях с партнером Букиным
Российская фигуристка Александра Степанова рассказала о том, какие отношения связывают ее с партнерам в танцах на льду Иваном Букиным.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
Спорт
Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу
Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
Шоу-бизнес
Умерла актриса Екатерина Дурова
Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
Хоккей
Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
Происшествия
Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте
В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
Общество
Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года
Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 тысяч 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
Космос
В России появится центр по обнаружению опасных астероидов
В России создадут центр по обнаружению опасных астероидов, передает ОТР.
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Авто
В России стартовало производство кроссовера Skoda Karoq
Skoda Karoq стал третьей моделью чешской марки, которую собирают в России на заводе "Фольксваген Груп Рус" в Нижнем Новгороде - здесь также выпускают лифтбек Octavia и кроссовер Kodiaq.
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
ЦБ отозвал лицензии у двух кредитных организаций — Кранбанка и Невского народного банка (ННБ).
Общество
Названо число потенциально невыездных из-за долгов россиян
Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
Происшествия
Расчленитель Соколов лжет о помощи родным убитой им аспирантки
Общество
В России рекордно снизилась цена на последний iPhone
Цена на iPhone 11 Pro Max снизилась до отметки в 77 тысяч рублей, что стало рекордом с момента выхода смартфона.
Здоровье
20 новых автомобилей «скорой помощи» отправились в амурские больницы
По традиции укомплектованные машины под Новый год отправляются в учреждения здравоохранения, обслуживающие жителей разных муниципалитетов.
Общество
Россияне назвали болезни, которых боятся больше всего
Наибольший страх у россиян вызывают такие болезни как рак, инсульт и ВИЧ, следует из результатов опроса портала "Здоровье Mail.ru", которые имеются в распоряжении ТАСС.
Происшествия
Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве
Медики выявили в крови у доставленного в больницу в Москве с подозрением на менингит ребенка следы наркотиков.