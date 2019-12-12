Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
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Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новостивчера в 08:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Serviceвчера в 06:45

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБКвчера в 07:26
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Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
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Около 25 миллионов россиян потенциально не смогут выехать за границу из-за разных долгов.
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