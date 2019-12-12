Экономика

ИнтерфаксИнтерфакс«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомости13:08

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБК07:26

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Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

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Rambler News Service06:45

«Газпром» будет направлять на дивиденды 50% скорректированной прибыли по МСФО

Finam.Ru06:42

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфакс11:42
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