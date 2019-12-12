Экономика

РБКРБК«Газпром» пообещал акционерам половину прибыли через два года

«Газпром» в течение трех лет увеличит размер дивидендов до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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Дивиденды «Газпрома» в 2020 году могут составить 19,61 рубля на акцию

Finam.Ru03:10

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Ведомостивчера в 13:08

Мечты сбываются. «Газпром» перейдет на новые правила выплаты дивидендов

РБКвчера в 07:26

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит новую дивидендную политику 24 декабря

ТАССвчера в 11:09

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

РИА Новостивчера в 08:26

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Rambler News Serviceвчера в 06:45

«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow

Интерфаксвчера в 11:42
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Общество

Росстат предсказал рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев текущего года составила 259 600 человек, следует из подсчетов экспертов Федеральной службы государственной статистики.
РИА Новости 02:32
Происшествия

Свадебный кортеж в Петербурге открыл стрельбу в дорожном конфликте

В Петербурге задержан злоумышленник, применивший оружие в ходе дорожного конфликта при движении свадебного кортежа.
REGNUM 02:30
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
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Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Создатели PlayerUnknown’s Battlegrounds анонсировали новый проект под названием prologue.
CyberSport.ru вчера в 22:01
Политика

Зеленский пообещал изменить минские соглашения

Киев постарается изменить минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:51
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Известия вчера в 16:05
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Политика

Джонсон пообещал реализовать брексит к 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна выйдет из Евросоюза к 31 января.
RT на русском 03:00
Общество

Руководство УМВД по Екатеринбургу увольняется со службы

Увольняются со службы в связи с выходом на пенсию начальник УМВД по Екатеринбургу полковник Сергей Кулагин и начальник штаба УМВД полковник Андрей Гвоздиков.
URA.Ru 03:42
Армия и оружие

В Донбассе заявили о возвращении украинских военных на позиции

Украинские военные вернулись на участок разведения сил и средств от линии соприкосновения в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
Lenta.ru 02:01
Футбол

«Сампдория» может досрочно вернуть Ригони в «Зенит»

Как сообщает «Спорт день за днем», в «Сампдории» недовольны выступлениями Ригони, поэтому итальянский клуб не будет выкупать контракт игрока и рассматривает вариант досрочного расторжения аренды.
Bookmaker-ratings.ru 01:59
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Политика

Меняйло представил врио губернатора Кобзева иркутским парламентариям

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил депутатам регионального парламента врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева.
РИА Новости 02:39
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Центробанк (ЦБ) отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух региональных банков – ивановского Кранбанка и петербургского Невского банка, говорится на сайте регулятора.
Ведомости 01:18
Общество

Названы самые необычные имена новорожденных в Москве в ноябре

В октябре и ноябре этого года жители столицы называли детей старинными и необычными именами, сообщило агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 02:31
Биатлон

Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Чемпионат вчера в 14:00
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Политика

Германия призвала США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Власти Германии рассчитывают, что США не станут вводить санкции против компаний, задействованных в реализации проекта газопровода «Северный поток-2», заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Коммерсантъ вчера в 22:55
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Футбол

Лэмпард не видит острой необходимости в зимних трансферах

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил возможность приобретения новых игроков в январское трансферное окно.
LiveSport.ru 03:28
Происшествия

В Москве эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

РБК 03:39
Хоккей

Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
RT на русском 03:16
Происшествия

СК завел дело об убийстве найденного во льду младенца под Саратовом

РИА Новости 03:05
Кино

Режиссер «Мулен Руж» займется экранизацией «Мастера и Маргариты»

Как сообщает Deadline, неизвестно, займет ли Лурман режиссерское кресло лично или выступит исполнительным продюсером проекта от своей компании Baz & Co. Данных о том, когда именно начнется производство фильма, пока нет.
РБК вчера в 02:54
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ вчера в 05:43
Общество

В Epic Games Store бесплатно раздают игру The Escapists

Магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу популярной инди-игры The Escapists. Любой желающий может скачать её в клиенте компании.
REGNUM вчера в 14:29
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
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