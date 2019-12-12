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«Газпром» пообещал акционерам половину прибыли через два года

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Общество Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.

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