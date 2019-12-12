Экономика
Интерфакс«Газпром» будет выплачивать дивиденды в соответствии с cash flow
Новая дивидендная политика, которую правление "Газпрома" одобрило 12 декабря, а совет директоров рассмотрит 24 декабря, предусматривает выплаты в соответствии с cash flow, у инвесторов будет прозрачный механизм прогнозирования их объема, заявил зампред монополии Фамил Садыгов.
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Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Опрос: около 30% жителей России являются курильщиками
Около 30% жителей России являются курильщиками, следует из данных исследования Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково", имеющихся в распоряжении ТАСС.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Происшествия
Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии
Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
Политика
Песков подтвердил попытки «разговора на повышенных тонах» в Париже
В ходе саммита "нормандской четверки" в Париже порой были попытки вести беседу на повышенных тонах, но разговор в целом был рабочий, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Авто
«Кузбассразрезуголь» приобрел первый в России экскаватор ЭКГ-18М
«Кузбассразрезуголь» приобрел карьерный канатный экскаватор ЭКГ-18М.
Происшествия
В тюменском наркодиспансере произошел пожар
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Политика
CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа
Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о проблемах с алкоголем после потери двоих детей
Российский певец Дима Билан рассказал о неудачной попытке стать отцом, которая привела к алкогольной зависимости.
Политика
Турция и Россия обсуждают новые поставки С-400
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Общество
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Футбол
Сергей Первушин: «Мелкадзе в следующем сезоне будет основным игроком „Спартака“»
Тренер «Тамбова» Сергей Первушин, который сменил по ходу сезона Александра Григоряна, в интервью Sportbox.ru рассказал о багаже предыдущего тренера, объяснил, почему игроком так и не дорос до высшего дивизиона российского чемпионата и почему Мелкадзе в следующем сезоне станет основным игроком «Спартака».
Фигурное катание
Тарасова выступила за поднятие возрастного ценза в фигурном катании
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
В Сети появилось фото потерпевшего крушение на Кубани ударного вертолета Ми-28.
Общество
Лещенко объяснился за мат на шоу Галкина
Певец Лев Лещенко, который нецензурно выругался на шоу Максима Галкина на YouTube, объяснил, что это не телевидение и можно не стесняться резких высказываний.
Происшествия
Грузовик столкнулся со школьным микроавтобусом под Пензой
Семь человек, включая пятерых детей, пострадали в результате столкновения грузовика и школьного микроавтобуса «Газель» в Бессоновском районе Пензенской области.
Общество
Адвокат назвал дату слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Адвокат Аитор Мартинез в интервью РИА Новости заявил, что очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США пройдут 25 февраля 2020 года.
Общество
Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов
Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Наука
Учёные назвали вызывающие бессонницу продукты
Политика
Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области
Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти.