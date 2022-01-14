Коммерсантъ«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши"Газпром экспорт" подтвердил, что обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской PGNiG.Finam.Ru"Газпром" обратился в Арбитражный суд Стокгольма с требованием увеличить для Польши цену на газ, поставляемый по "Ямальскому контракту", сообщила польская газовая компания PGNiG.Радио SputnikВ заявлении PGNiG говорится, что российская сторона «ожидает, что контрактная цена будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».РБК«Газпром» и PGNiG неоднократно оспаривали условия контракта на поставку газа в Польшу, заключенного в 1996 году и действующего до 2022 года включительно.КоммерсантъЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Вечерняя МоскваЦарьградУтроНациональная служба новостейГазета.RuТК ЗвездаREGNUMiReactorНовый ДеньЯмал-МедиаНародные новостиРЕН ТВРБКПрофильНовостной фронтRT на русскомИзвестияПолитика СегодняПодробнее о событии«Газпром» подал иск к польской компании PGNiG для пересмотра цены по контрактуТАСС16:03PGNiG: «Газпром» подал иск в суд Стокгольма и потребовал увеличить цены на газ для ПольшиLenta.ru20:28«Газпром» через суд в Стокгольме потребовал поднять цену на газ для ПольшиРИА Новости17:12«Газпром» подтвердил подачу в суд иска для пересмотра цен по контракту с польской PGNiGИзвестия03:32«Газпром» подтвердил подачу в суд иска для пересмотра цен по контракту с польской PGNiGRT на русскомвчера в 15:52«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для ПольшиКоммерсантъвчера в 15:32«Газпром» в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 годаИнтерфаксвчера в 15:28Показать ещёОценить2KПоделиться