На фоне протестов в Казахстане, начавшихся в начале года из-за двукратного увеличения цены на автомобильный газ — с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 руб.), — президент республики Касым-Жомарт Токаев распустил правительство и объявил о смещении Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, который тот возглавлял почти 30 лет.