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«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

Переговоры между «Газпромом» и польской нефтегазовой компании PGNiG о пересмотре контракта на поставку газа не привели к договоренностям, сообщил «Газпром экспорт».
Коммерсантъ
Формула цены, которой добивалась польская сторона, привела к тому, что «Газпром» дополнительно заработал на Польше достаточную сумму для покрытия компенсации, которую российской компании пришлось выплатить PGNiG в прошлом году.
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«Газпром» и PGNiG неоднократно оспаривали условия контракта на поставку газа в Польшу, заключенного в 1996 году и действующего до 2022 года включительно.
Коммерсантъ
В октябре PGNiG направила «Газпрому» обращение с просьбой пересмотреть условия контракта из-за «беспрецедентного роста цен на природный газ на европейском оптовом рынке».
Коммерсантъ

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