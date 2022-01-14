Будьте в Плюсе

«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

Переговоры между «Газпромом» и польской нефтегазовой компании PGNiG о пересмотре контракта на поставку газа не привели к договоренностям, сообщил «Газпром экспорт».
Коммерсантъ
В заявлении PGNiG говорится, что российская сторона «ожидает, что контрактная цена будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».
РБК
«Газпром» и PGNiG неоднократно оспаривали условия контракта на поставку газа в Польшу, заключенного в 1996 году и действующего до 2022 года включительно.
Коммерсантъ
Варшава потребовала от Еврокомиссии провести расследование деятельности "Газпрома", которого польская сторона подозревает в манипуляциях на европейском рынке.
Интерфакс

Подробнее о событии

«Газпром» подал иск для изменения цен по контракту с польской PGNiG
RT на русском11:14
PGNiG: «Газпром» подал иск в суд Стокгольма и потребовал увеличить цены на газ для Польши
Lenta.ru20:28
«Газпром экспорт» потребовал в суде пересмотреть цену по контракту с польской PGNiG
РБК16:01
«Газпром» подал иск к польской компании PGNiG для пересмотра цены по контракту
ТАСС16:03
«Газпром» через суд в Стокгольме потребовал поднять цену на газ для Польши
РИА Новости17:12
«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши
Коммерсантъвчера в 15:32
«Газпром» в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 года
Интерфаксвчера в 15:28

Интересное

Кадыров поручил удалить из соцсетей все враждебные высказывания о представителях Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил удалить из социальных сетей все враждебные заявления о представителях Ингушетии.
Lenta.ru13:45

В результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

Свыше 4,5 тыс. человек пострадали в ходе беспорядков в Казахстане, в морги доставлено 225 тел погибших.
ТАСС10:47

Минцифры предупредило россиян об использующих тему QR-кодов мошенниках

Минцифры предупредило россиян о мошенниках, которые используют тему QR-кодов для того, чтобы украсть аккаунт пользователя на «Госуслугах».
RT на русском09:17

Посол Антонов: переговоры России с США и НАТО пока не дали конкретного результата

Пока рано говорить о результатах переговоров России с США и НАТО, продолжение диалога зависит от ответов на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил посол в США Анатолий Антонов.
РИА Новости13:31

Глава ЛДПР Жириновский о экс-президенте Казахстана Назарбаеве: давно умер и похоронили

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер и был похоронен.
Lenta.ru09:13

Британский врач Робертс назвал экстракт гвоздики эффективным средством от похмелья

Группа ученых во главе с психиатром Эммертом Робертсом из Королевского колледжа в Лондоне попыталась выяснить, существуют ли подтвержденные наукой эффективные средства от похмелья.
РИА Новости12:42

Путин поручил до 10 мая представить предложения по магистрали к порту Троценко в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 мая разработать идеи и представить предложения по созданию железнодорожного маршрута до выхода к Баренцеву морю в районе бухты реки Индиги.
РБК10:20

Названы ядерные планы Пентагона против России и Китая

В самом начале этого года было опубликовано заявление пяти держав (Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) о недопущении применения ядерного оружия.
Московский Комсомолец01:38

Генерал СБУ заявил об отсутствии у России планов воевать с Украиной

Вовк считает, что в настоящее время у России нет намерений вести полномасштабную войну против Украины.
Газета.Ru13:04

В ОДКБ заявили, что на миротворцев в Казахстане не нападали

Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начался 13 января, перед этим президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миссии миротворцев.
Газета.Ru11:28