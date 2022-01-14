Коммерсантъ«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для ПольшиПереговоры между «Газпромом» и польской нефтегазовой компании PGNiG о пересмотре контракта на поставку газа не привели к договоренностям, сообщил «Газпром экспорт».КоммерсантъВ заявлении PGNiG говорится, что российская сторона «ожидает, что контрактная цена будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».РБК«Газпром» и PGNiG неоднократно оспаривали условия контракта на поставку газа в Польшу, заключенного в 1996 году и действующего до 2022 года включительно.КоммерсантъВаршава потребовала от Еврокомиссии провести расследование деятельности "Газпрома", которого польская сторона подозревает в манипуляциях на европейском рынке.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruЦентральная Служба НовостейВечерняя МоскваТелеканал 360°Национальная служба новостейЦарьградУтроiReactorГазета.RuРЕН ТВНовый ДеньRT на русскомREGNUMТК ЗвездаНародные новостиЯмал-МедиаИзвестияПолитика СегодняПрофильПодробнее о событии«Газпром» подал иск для изменения цен по контракту с польской PGNiGRT на русском11:14PGNiG: «Газпром» подал иск в суд Стокгольма и потребовал увеличить цены на газ для ПольшиLenta.ru20:28«Газпром экспорт» потребовал в суде пересмотреть цену по контракту с польской PGNiGРБК16:01«Газпром» подал иск к польской компании PGNiG для пересмотра цены по контрактуТАСС16:03«Газпром» через суд в Стокгольме потребовал поднять цену на газ для ПольшиРИА Новости17:12«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для ПольшиКоммерсантъвчера в 15:32«Газпром» в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 годаИнтерфаксвчера в 15:28Показать ещёОценить2,1KПоделиться