Коммерсантъ«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для ПольшиХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПереговоры между «Газпромом» и польской нефтегазовой компании PGNiG о пересмотре контракта на поставку газа не привели к договоренностям, сообщил «Газпром экспорт».КоммерсантъВ PGNiG считают требования российской компании необоснованными.Эхо Москвы«Газпром» и PGNiG неоднократно оспаривали условия контракта на поставку газа в Польшу, заключенного в 1996 году и действующего до 2022 года включительно.Коммерсантъ"Российская сторона также остается открытой к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров", - также отмечают в "Газпром экспорте".ИнтерфаксЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°Вечерняя МоскваЦарьградУтроНациональная служба новостейГазета.RuТК ЗвездаRT на русскомREGNUMiReactorНовый ДеньЯмал-МедиаНародные новостиРЕН ТВРБКПрофильНовостной фронтИзвестияПолитика СегодняПодробнее о событии«Газпром» подал иск к польской компании PGNiG для пересмотра цены по контрактуТАСС16:03PGNiG: «Газпром» подал иск в суд Стокгольма и потребовал увеличить цены на газ для ПольшиLenta.ru20:28«Газпром» через суд в Стокгольме потребовал поднять цену на газ для ПольшиРИА Новости17:12«Газпром» подал иск для изменения цен по контракту с польской PGNiGRT на русском11:14«Газпром экспорт» потребовал в суде пересмотреть цену по контракту с польской PGNiGРБК16:01«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для ПольшиКоммерсантъвчера в 15:32«Газпром» в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 годаИнтерфаксвчера в 15:28Показать ещёОценить2KПоделиться