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«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

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Переговоры между «Газпромом» и польской нефтегазовой компании PGNiG о пересмотре контракта на поставку газа не привели к договоренностям, сообщил «Газпром экспорт».
Коммерсантъ
В PGNiG считают требования российской компании необоснованными.
Эхо Москвы
«Газпром» и PGNiG неоднократно оспаривали условия контракта на поставку газа в Польшу, заключенного в 1996 году и действующего до 2022 года включительно.
Коммерсантъ
"Российская сторона также остается открытой к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров", - также отмечают в "Газпром экспорте".
Интерфакс

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