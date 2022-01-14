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«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

"Газпром экспорт" подтвердил, что обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской PGNiG.
Finam.Ru
"Газпром" обратился в Арбитражный суд Стокгольма с требованием увеличить для Польши цену на газ, поставляемый по "Ямальскому контракту", сообщила
 польская газовая компания PGNiG.
Радио Sputnik
В заявлении PGNiG говорится, что российская сторона «ожидает, что контрактная цена будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».
РБК
«Газпром» и PGNiG неоднократно оспаривали условия контракта на поставку газа в Польшу, заключенного в 1996 году и действующего до 2022 года включительно.
Коммерсантъ

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