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«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

Переговоры между «Газпромом» и польской нефтегазовой компании PGNiG о пересмотре контракта на поставку газа не привели к договоренностям, сообщил «Газпром экспорт».
Коммерсантъ
В заявлении PGNiG говорится, что российская сторона «ожидает, что контрактная цена будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».
РБК
PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием пересмотреть цену на природный газ, поставляемый из России в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.
ТАСС
В октябре PGNiG направила «Газпрому» обращение с просьбой пересмотреть условия контракта из-за «беспрецедентного роста цен на природный газ на европейском оптовом рынке».
Коммерсантъ

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