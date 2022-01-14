PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорта" в 2015 году с требованием пересмотреть цену на природный газ, поставляемый из России в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.
Вместо одомашнивания диких лошадей, которые населяли данный регион, шумеры производили и использовали гибридов, сочетая качества двух родителей, чтобы произвести потомство, которое было сильнее и быстрее ослов, но управляемее куланов.
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов пропустил эстафетную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге из-за подозрения на коронавирус, заявила биатлонистка Ирина Казакевич.