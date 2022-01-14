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«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

Переговоры между «Газпромом» и польской нефтегазовой компании PGNiG о пересмотре контракта на поставку газа не привели к договоренностям, сообщил «Газпром экспорт».
Коммерсантъ
«Газпром» намерен пересмотреть контрактную цену с 1 ноября 2017 года, очередное право пересмотра цены возникло в ноябре 2020 года.
Коммерсантъ
В PGNiG считают требования российской компании необоснованными.
Эхо Москвы
В ноябре 2020 года PGNiG также просила о снижении цен на российский природный газ, но в ответ получила заявку «Газпрома» о пересмотре контрактной цены в сторону увеличения.
РБК

Подробнее о событии

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