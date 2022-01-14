В 2018 году Комин и Джозеф Чекельски, адъюнкт-профессор физики Мицуи Массачусетского технологического института, возглавили первое исследование электронной структуры металлов кагомэ, что вызвало интерес к этому семейству материалов.
«Мощные взрывы сверхновых вызвали расширяющуюся ударную волну, поднявшую межзвездные облака газа и пыли в плотную оболочку, которая теперь образует поверхность Местного Пузыря», – сообщают авторы исследования.
При повторной ревакцинации рекомендуется выбирать «Спутник Лайт», но людям старше 65 лет имеет смысл ставить два компонента вакцины «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Опираясь на предыдущие исследования в рамках проекта STARFORGE, Грудич и его команда разработали симуляцию GMC, которая впервые включает все основные физические механизмы обратной связи, такие как звёздный ветер, магнитные поля и гравитация.