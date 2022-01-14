Коммерсантъ«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши"Газпром экспорт" подтвердил, что обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской PGNiG.ПРАЙМЧетырнадцатого января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту, — отмечается в сообщении.News.ruОбращение касается контрактного периода с ноября 2017 года, сообщает польская сторона.РБКРоссийская сторона открыта "к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров", добавили в компании.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНовый ДеньНовый ДеньRT на русскомИзвестияLife.ruГазета.RuПодробнее о событииPGNiG: «Газпром» подал иск в суд Стокгольма об увеличении цены контракта на газ для ПольшиLenta.ruвчера в 15:34«Газпром экспорт» потребовал в суде пересмотреть цену по контракту с польской PGNiGРБК16:01«Газпром» подал в суд, потребовав пересмотреть цену по контракту с PGNiG с 2017 годаРИА Новостивчера в 15:56«Газпром» подал иск к польской компании PGNiG для пересмотра цены по контрактуТАСС16:03«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для ПольшиКоммерсантъвчера в 15:32«Газпром» через суд будет добиваться увеличения цены контракта на поставку газа в ПольшуЭхо Москвывчера в 15:30«Газпром» в суде потребовал повысить цену на газ для Польши с 2017 годаИнтерфаксвчера в 15:28Показать ещёОценить112Поделиться