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«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

"Газпром экспорт" подтвердил, что обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской PGNiG.
ПРАЙМ
Четырнадцатого января 2022 года PGNiG получила от представителя ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» иск в Арбитражный суд Стокгольма, касающийся требования изменения ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту, — отмечается
 в сообщении.
News.ru
Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года, сообщает польская сторона.
РБК
Российская сторона открыта "к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров", добавили в компании.
РИА Новости

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