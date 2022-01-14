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«Газпром» через суд потребовал повысить цену на газ для Польши

Переговоры между «Газпромом» и польской нефтегазовой компании PGNiG о пересмотре контракта на поставку газа не привели к договоренностям, сообщил «Газпром экспорт».
Коммерсантъ
Российская компания ожидает, что контрактная цена «будет повышена задним числом, в рамках заявок «Газпрома» на пересмотр от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года».
RT на русском
В PGNiG считают требования российской компании необоснованными.
Эхо Москвы
В октябре прошлого года PGNiG опять попросила "Газпром" о снижении цены.
Интерфакс

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