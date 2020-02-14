Энергетика
Взгляд.руГазпром договорился с Белоруссией о ценах на газ
«Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между Газпромом и правительством республики, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году», – передает РИА «Новости» сообщение Газпрома.
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Политика
В Турции усилили охрану посольства России из-за угроз
Власти Турции усилили меры по обеспечению безопасности посольства России в связи с угрозами, которые поступают российскому послу в этой стране Алексею Ерхову из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Экономика
Чистая прибыль «Яндекса» упала на 75 процентов
В четвертом квартале прошлого года чистая прибыль составила 0,3 миллиарда рублей (4,5 миллиона долларов) и снизилась на 95 процентов по отношению к аналогичному показателю 2018 года.
Политика
Пранкеры заявили о розыгрыше Берни Сандерса от имени Греты Тунберг
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что разыграли американского сенатора Берни Сандерса, связавшись с ним от имени известной шведкой экоактивистки Греты Тунберг и ее отца.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Биатлон
Анфиса Резцова: Пусть Фуркад подает на меня в суд, я его не боюсь
Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР и России Анфиса Резцова умудрилась переполошить спортивный мир, даже не выходя на лыжню.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Здоровье
Онкологи назвали первый симптом рака печени
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых, боль в правой верхней части живота является первым признаком рака печени.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Футбол
РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
Футбол
Умер советский арбитр Валерий Бутенко
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Политика
Путин поручил закрепить индексацию пенсий в Конституции России
Власти России закрепят в Конституции индексацию пенсий. Соответствующее поручение рабочей группе по поправкам дал президент Владимир Путин.
Гаджеты
Google слила информацию об Android 11
В основном же, Google призывает разработчиков обратить внимание на три главных постулата Android 11.
Армия и оружие
Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке
Военная база Соединенных Штатов Америки «К-1» на севере Ирака была обстреляна неизвестными из ракетного вооружения.
Экономика
«Газпром» назвал покупателя 6,5% своих акций
Конечными владельцами 6,5% акций «Газпрома», проданных двумя лотами управляющей компании «Газпромбанк Управление активами», стали несколько сотен клиентов, сообщил 13 января на дне инвестора зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных онколекарств
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил представить предложения об отмене ограничений на закупки некоторых лекарств.
Общество
В Госдуме не увидели фильм Дудя про ВИЧ
Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») разослал приглашения коллегам парламентариям посмотреть фильм Дудя, который привлёк внимание к проблеме распространения ВИЧ.
Футбол
«Ротор» и «КамАЗ» сыграли вничью в стартовом матче Кубка ФНЛ на Кипре
Экономика
Alibaba предупредила о воздействии вируса на китайскую экономику
Китайский интернет-гигант Alibaba считает, что вспышка коронавируса окажет негативное воздействие на китайскую экономику.
Музыка
Разина привлекли к судебному спору Шатунова о песнях «Ласкового мая»
Арбитражный суд Москвы привлек продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина к спору экс-солиста группы Юрия Шатунова с компанией "Честная музыка" - обладателя права на песни коллектива, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления Турции о потерях сирийской армии в Идлибе
Заявления Минобороны Турции, что армия Сирии несёт потери от ударов турецких войск в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемого в убийстве пластического хирурга
Сотрудники полиции совместно с пограничниками задержали мужчину, подозреваемого в убийстве известного пластического хирурга в Киеве, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщил 14 февраля «Интерфакс-Украина».
Футбол
Мэддисон выразил желание перейти в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Manchester Evening News.