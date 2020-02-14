Энергетика
РИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил от участия в еврокубках на два сезона английский клуб «Манчестер Сити».
Космос
Запуск грузового корабля Cygnus к МКС перенесли на 14 февраля
Общество
В Минздраве одобрили фильм Дудя о ВИЧ
Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай одобрил документальный фильм журналиста и блогера Юрия Дудя про эпидемию ВИЧ в России.
Общество
Предустановку приложений ускорят
На компьютерах и Smart TV российские сервисы появятся на год раньше Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ужесточила сроки предустановки отечественных приложений на компьютеры и Smart TV.
Гаджеты
Эксперты сравнили Apple Pro Display XDR с Sony BVM-HX310
Эксперты из лаборатории HDTVTest сравнили Apple Pro Display XDR с эталонным монитором Sony BVM-HX310.
Здоровье
В Нигерии распространяется эпидемия заболевания с высокой смертностью
Нигерийский центр по контролю за заболеваниями (NCDC) опубликовал данные по ситуации с эпидемией лихорадки Ласса.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Путин в беседе с Зеленским поставил вопрос о минских договорённостях
Президент России Владимир Путин во время разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским прямо поставил вопрос о том, намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости по урегулированию внутриукраинского конфликта.
Общество
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Задержанные за коррупцию директора всех четырех сахарных заводов в Белоруссии полностью признали свою вину, заявил президент Александр Лукашенко.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев впервые вышел в свет со своей невестой
Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает пятилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Здоровье
ВОЗ: две трети населения Земли могут заразиться новым коронавирусом
При неблагоприятном развитии ситуации заразиться коронавирусом COVID-19 могут до двух третей населения земного шара.
Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Общество
Майкл Блумберг решил победить Дональда Трампа с помощью мемов
Задачей мемов было создать "ироничный образ" Блумберга. Причем каждый из постов отмечает, что его спонсирует лично Блумберг.
Общество
Избитой в Грозном журналистке «Новой газеты» угрожают убийством
На почту «Новой газеты» пришло сообщение обозревателю Елене Милашиной с угрозами убийства.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Общество
Губернатор Оренбургской области по ошибке пожелал каждой семье войны
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время выступления на праздничном концерте оговорился и пожелал каждой российской семье войны.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Наука
Большое число сексуальных партнеров повышает риск рака
Хоккей
«Вашингтон» одержал победу над «Колорадо», Овечкин снова не забросил
В результате «Вашингтон» одержал волевую победу со счетом 3:2. Отметим, «Вашингтон» возглавляет Столичный дивизион НХЛ с 79 очками в 57 матчах.
Наука
В Канаде обнаружен новый вид тираннозавра
В Канаде в Южной Альберте канадские палеонтологи обнаружили череп динозавра, который принадлежал представителю неизвестного ранее вида тираннозавров.
Биатлон
Как россиянки провалили женский спринт на ЧМ по биатлону
Космос
Взглянуть Солнцу в… ячейку
Недавно новый четырехметровый телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope, находящийся на Гавайях, сделал первый снимок поверхности Солнца со сверхвысокой разрешающей способностью На снимке запечатлен газ, циркулирующий на поверхности нашей звезды, который разбивается на отдельные ячейки.
Политика
На Украине не готовы к приёму своих граждан, вывезенных из Китая — СМИ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины заявила, что эвакуация граждан Украины из Китая пройдёт 18 февраля, однако на самолёт пустят только здоровых людей.
Общество
Путин подписал указы о помиловании трех россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой.
Футбол
Моуриньо: «Алли понимает, что совершил ошибку»
Футбол
Лодыгин приедет на третий сбор тульского «Арсенала»
Голкипер Юрий Лодыгин может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».