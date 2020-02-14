Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБК07:38

«Газпром» подписал протокол о ценах для Белоруссии до конца 2020 года

Интерфакс05:45

«Газпром» подписал с Минском протокол о ценах на поставки газа

Известия06:26

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

РИА Новости06:07

Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ до 2021 года

Коммерсантъ06:07

«Газпром» и правительство Белоруссии подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

ТАСС06:38

Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газета06:24
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Биатлон

Биатлонист Фуркад обратится к адвокату из-за высказывания Резцовой

Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды в биатлоне, один раз — в лыжных гонках) Анфиса Резцова ранее заявила, что определённые медицинские препараты помогают побеждать норвежским и французским биатлонистам, в числе которых Фуркад.
News.ru вчера в 10:03
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
Политика

Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»

"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
РИА Новости 10:00
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент РФ Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости 10:26
Биатлон

Норвежка Марте Рейселанн выиграла спринт на чемпионате по биатлону

Норвежка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Российская газета 10:50
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:10
Происшествия

ФСБ задержала перечислившего ИГ 25 млн рублей жителя Подмосковья

Известия 03:11
Общество

Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет

Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
РИА ОмскИнформ 06:57
Политика

Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Интерфакс 04:56
Здоровье

В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости вчера в 22:36
Происшествия

Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве

РИА Новости 10:46
Происшествия

Упавший под поезд на «серой» ветке московского метро мужчина погиб

Интерфакс 09:49
Общество

В Госдуме в День всех влюбленных показали фильм Юрия Дудя о ВИЧ

Документальный фильм Юрия Дудя о проблеме распространения ВИЧ в России решили показать в Госдуме.
Новая газета 09:37
Политика

США ввели санкции против трех оборонных предприятий России

Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Ведомости вчера в 10:14
Кино

Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер

Gazeta.SPb 08:52
Футбол

Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище

РИА Новости 08:31
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости 10:55
Здоровье

Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
ToDay News Ufa вчера в 08:36
Политика

Лавров встретился с Помпео в Мюнхене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 09:56
Общество

Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»

Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека».
Ведомости 03:26
Общество

Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа

Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
РИА Новости 09:42
Происшествия

Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек

Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 03:11
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Коммерсантъ 10 февраля в 19:59
Армия и оружие

В Алеппо сбили сирийский вертолет

Газета.Ru 09:21
Кино

Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел»

Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».
Афиша Daily 09:19
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru вчера в 05:54
Авто

Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval

Новый паркетник Haval H5, который должен стать возрожденной модификацией ранее хорошо раскупаемого паркетника Great Wall Hover H5, запечатлели на территории производственной площадки в Туле.
Pnzdrive 06:45
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец 07:33
Здоровье

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

ToDay News Ufa 05:17
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