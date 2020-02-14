Энергетика
РИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Биатлон
Биатлонист Фуркад обратится к адвокату из-за высказывания Резцовой
Трёхкратная олимпийская чемпионка (дважды в биатлоне, один раз — в лыжных гонках) Анфиса Резцова ранее заявила, что определённые медицинские препараты помогают побеждать норвежским и французским биатлонистам, в числе которых Фуркад.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Политика
Путин поставил перед Зеленским вопрос о выполнении Киевом «Минска-2»
"В связи с известными высказываниями представителей украинского руководства Владимир Путин прямо поставил вопрос: намерен ли Киев реально выполнять Минские договоренности", — говорится в сообщении.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент РФ Владимир Путин забрал у него ручку.
Биатлон
Норвежка Марте Рейселанн выиграла спринт на чемпионате по биатлону
Норвежка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Общество
Россиян могут заставить менять паспорта после 60 лет
Россиян могут обязать менять паспорта в 60–65 лет.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках Москвы на присоединение Белоруссии к РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.
Здоровье
В ВОЗ допустили заболевание коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом могут заразиться две трети населения Земли.
Происшествия
Суд арестовал мать, оставившую ребенка в метро в Москве
Общество
В Госдуме в День всех влюбленных показали фильм Юрия Дудя о ВИЧ
Документальный фильм Юрия Дудя о проблеме распространения ВИЧ в России решили показать в Госдуме.
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Кино
Бекмамбетов снимет первый в мире вертикальный блокбастер
Футбол
Валерий Рейнгольд похоронен на Николо-Архангельском кладбище
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Здоровье
Врачи назвали необходимые организму «калорийные бомбы»
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты по питанию рассказали, что ряд очень калорийных продуктов просто необходим организму и их обязательно надо включать в рацион.
Политика
Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Ананьев назвал политическую систему России «шоу одного человека»
Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в интервью газете The Guardian назвал политическую систему России «шоу одного человека».
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Происшествия
Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек
Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Генерал Джон Рэймонд, командующий Космическими силами США, сообщил, что российский космический аппарат начал маневрировать в направлении американского спутника вскоре после запуска на орбиту в ноябре.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Кино
Вышел тизер четвертого сезона «Очень странных дел»
Netflix выпустил тизер четвертого сезона сериала «Очень странные дела».
Шоу-бизнес
Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Авто
Новый Haval H5 впервые засняли на тульском заводе Haval
Новый паркетник Haval H5, который должен стать возрожденной модификацией ранее хорошо раскупаемого паркетника Great Wall Hover H5, запечатлели на территории производственной площадки в Туле.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Здоровье