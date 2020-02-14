Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

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