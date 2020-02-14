Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

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Коммерсантъвчера в 06:07

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Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

Российская газетавчера в 06:24
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Зима в столице закончилась и не вернется – начался переход в весну.
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Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru 12 февраля в 02:18
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РИА Новости вчера в 23:36
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ВВС США сообщили о разрушении ступени советской ракеты «Циклон-3»

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Руководство итальянского клуба «Кальяри» объявило о пожизненном запрете на посещение домашнего стадиона команды для трёх болельщиков, позволивших себе расистские выходки во время матчей команды.
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РИА Новости вчера в 10:55
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Бывший игрок «Зенита» заключил контракт с казахстанским клубом

Бывший игрок петербургского "Зенита" Владислав Сиротов заключил контракт с казахстанским клубом "Каспий".
Газета.Ru 00:47
Происшествия

Семь студентов пострадали в массовой драке в общежитии под Тулой

В Тульской области в ночь на 15 февраля произошла массовая драка — в потасовке сошлись студенты из Новомосковска.
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Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»

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WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

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Общество

Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже

Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
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Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.
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Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
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Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.
ToDay News Ufa вчера в 07:54
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru 13 февраля в 15:52
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В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом

В Китае произошел резкий рост числа заразившихся коронавирусом — за минувший день зафиксировано еще 15152 случаев заболевания, заявил представитель госкомитета по здравоохранению республики Ми Фэн.
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Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

РИА Новости вчера в 12:25
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«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ

Воронежский "Факел" обыграл "Урал" в матче первого тура Кубка ФНЛ.
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Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией

НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.
Lenta.ru 00:24
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