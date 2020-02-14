Энергетика
РИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Политика
Глава МИД КНР призвал США соблюдать торговые договорённости
Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США соблюдать торговые договорённости на фоне вспышки нового типа коронавируса.
Футбол
«Манчестер Сити» отстранили от еврокубков на два года
УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от еврокубков на два года. Помимо этого, клуб оштрафовали на тридцать миллионов евро.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Политика
Захарова рассказала о словах Помпео по итогам встречи с Лавровым
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала итоги встречи главы ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео на полях Мюнхенской конференции.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Общество
В РАН объявили о завершении зимы в Москве
Зима в столице закончилась и не вернется – начался переход в весну.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Происшествия
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Футбол
«Кальяри» пожизненно запретил трём болельщикам приходить на стадион
Руководство итальянского клуба «Кальяри» объявило о пожизненном запрете на посещение домашнего стадиона команды для трёх болельщиков, позволивших себе расистские выходки во время матчей команды.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
Здоровье
Башкирия вошла в число лидеров по цифровизации медучреждений
Более 300 ФАПов в Башкирии было подключено к интернету за 2019 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Футбол
Бывший игрок «Зенита» заключил контракт с казахстанским клубом
Бывший игрок петербургского "Зенита" Владислав Сиротов заключил контракт с казахстанским клубом "Каспий".
Происшествия
Семь студентов пострадали в массовой драке в общежитии под Тулой
В Тульской области в ночь на 15 февраля произошла массовая драка — в потасовке сошлись студенты из Новомосковска.
Политика
Зеленский пообещал построить на границе с Крымом «город-сад»
По словам Зеленского, на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Чонгар» будет создан транспортный хаб с инфраструктурой, необходимой «для комфортного пересечения украинцами КПВВ, построены качественные дороги и обеспечено транспортное сообщение».
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Общество
Туристы из России покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже
Семь российских туристов покинули круизный лайнер Westerdam, ставший на якорь в порту Сиануквиль в Камбодже, для возвращения на родину.
Политика
Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.
Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Технологии
Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Здоровье
В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом
В Китае произошел резкий рост числа заразившихся коронавирусом — за минувший день зафиксировано еще 15152 случаев заболевания, заявил представитель госкомитета по здравоохранению республики Ми Фэн.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Спорт
Кулижников выиграл забег на 500 метров, Мурашов — 2-й
Россиянин Павел Кулижников победил в забеге на 500 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях.
Политика
Военнослужащим ВВС США официально разрешили носить хиджабы и тюрбаны
Новые правила касаются ношения хиджабов и тюрбанов, сообщает канал CNN. Послабления должны коснуться военнослужащих-мусульман и сикхов.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Футбол
«Факел» обыграл «Урал» в матче Кубка ФНЛ
Воронежский "Факел" обыграл "Урал" в матче первого тура Кубка ФНЛ.
Армия и оружие
Президент Литвы рассказал о помощи НАТО в борьбе с Россией
НАТО помогает Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.