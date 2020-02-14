Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко подписали документ о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2020 году, говорится в сообщении российской компании.
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Россия и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ в 2020 году

РБК07:38

«Газпром» договорился с Белоруссией о ценах на газ в 2020 году

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Россия договорилась с Беларусью о ценах на газ

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На компьютерах и Smart TV российские сервисы появятся на год раньше Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ужесточила сроки предустановки отечественных приложений на компьютеры и Smart TV.
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